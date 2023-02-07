大型休旅商品群確認擴增，Mazda Taiwan 將於下半年導入 CX-60，Mazda 6 Wagon 推 20 週年式樣款！
Mazda Taiwan 趁舉辦媒體新春餐敘時，公布了一系列 2023 年的產品導入規劃，傳言已久的 CX-60 終於在官方的確認下，於下半年導入國內市場；此外，Mazda 6 Wagon 也在年是更迭之際，推出 20 週年式樣款，試圖加強商品銷售力道。
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回顧 2022 年，Mazda 台灣分公司總結銷售量為 15,389 輛，相較於整體車市成長了 6 %，不意外的，其中以 Mazda CX-5 表現最為突出，年度銷量為 6,307 輛。而 Mazda 目前在全球的產品推陳策略其實相當反主流，主要原因在於其所推出的新系列 Skyactiv 動力總成，增列了六缸的選項，並且加入多項複合動力機械架構搭配其上。而台灣分公司也正式宣告，歸列在 Large Architecture 平台大型商品群的全新 CX-60 將在下半年正式於國內市場亮相，這款主要針對歐洲當地市場為主要標的產品，主打六缸搭配渦輪與複合動力架構，屆時，也將會是台灣第一款採用次世代動力的選擇。不過，筆者認為，六缸選項屆時將會列在旗艦的定位，主力商品應還是會採用與目前 CX-5 相同的 2.5 升直四渦輪動力。
此外，Mazda Taiwan 也順應國內旅行車風潮的興起，將 Mazda 6 Wagon 重新調整編成選擇，並且推出 20 週年式樣車，以 WAGON 25S Signature 車型為基礎，搭配專屬暖沙棕內裝，鋪上 Leganu® 麂皮質感與 Nappa 真皮混搭座椅，以及車側葉子板上獨有的20周年專屬徽飾更顯不凡氣度。MAZDA6 20th Anniversary Edition 搭載廣受好評的 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，提供完整的安全防護，並導入全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS) 、無線Apple CarPlay與無線充電裝置等領先同級進口車的配備，並提供二款代表「匠塗工藝」的車色供消費者選擇，除了去年甫推出就受到市場好評的「雪幻白」外，同步導入全新車色「匠韻紅」(Artisan Red Premium)，建議售價 134.9 萬起。