▲ 列越野概念為主軸！Audi 發表 activesphere concept

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Audi activesphere concept概念車車長4.98米、寬2.07米、高1.60米，軸距 2.97米創造出車內寬敞舒適的腿部空間，再搭配醒目的22 吋大輪轂創造出十足跨界感，除此之外，當原本Sportback斜背開啟變成「active back」、車尾延伸成為具有載物能力的皮卡貨斗，便可因應各種戶外運動的用品裝載需求，例如e-bike、水上運動設備、高爾夫球具等，而車頂也能裝載滑雪用具，使這款概念車集越野皮卡的多功能越野能力與轎跑的優雅風格於一身，美感與實用兼具，更能拉近人們與大自然之間的距離。
一如過去已發表的三台sphere系列概念車，Audi activesphere concept內部空間採簡約設計風格，其擁有寬敞車艙空間，採矩形方向盤搭配4張獨立座椅配置，搭載AR虛擬座艙，車內配置4副AR眼鏡，多項功能皆為數位化操控，其跨界優勢同樣延伸至車內，將虛擬與現實結合，串聯車輛、使用者及外在環境。車內乘員戴上AR 穿戴式設備並透過新系統Audi dimensions，可依手勢及虛擬視覺做功能控制，系統會自動偵測眼球所注視的訊息，以發出其他相關或是更詳細的資訊，即可完成查看導航地圖、開啟音樂娛樂等功能。此外，在開啟自動駕駛模式後，方向盤、踏板和中控臺將會收起，再加上全車大量使用玻璃材質，車頭的部分保留原先品牌的六邊形格柵設計，內部以玻璃面板取代傳統的水箱護罩，使前方的路況一覽無遺。
動力部分，Audi activesphere concept概念車在PPE(Premium Platform Electric)平台基礎下，採用雙電動馬達規格，動力表現為325kW / 720Nm，而800V的電池組容量為100kWh，提供超過600公里的續航里程，從5%充電到80% 預計25分鐘以內即可完成；充電10分鐘即可提供超過300公里的續航力。
Audi 自2021年至今發表四款sphere系列概念車- 敞蓬跑車Audi skysphere、豪華頭等艙Audi grandsphere、豪華移動Audi urbansphere和戶外取向Audi activesphere concept，設計理念皆以Sphere 球體為主軸，未來駕駛座不再是唯一的焦點，而是以乘客中心的整體車艙空間，定調了未來設計角度皆由內而外發展，結合設計與科技應用所打造的互動式車艙體驗更是移動發展的重點之一，且皆可達到level 4自動駕駛，當車輛化身為第三個生活空間，乘員可盡情享受行車移動生活。Audi sphere 系列展演未來品牌移動風貌，汽車不再侷限於A到B點移動，而是朝著發展豪華體驗空間的方向邁進。