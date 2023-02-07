▲ 歡慶保時捷跑車 75 周年：保時捷的成功故事

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「Driven by Dreams」定義保時捷品牌的精髓。這個口號更反映保時捷成功背後，為了實現全球客戶的夢想默默耕耘的無名英雄。Oliver Blume 表示：「作為未來成功的基石，我們為保時捷的豐富傳統感到自豪。我們相信，傳統與創新理當共生，才能持續撰寫保時捷成功故事更多非凡獨特的新篇章。」
一場回顧過去、展望未來的概念之旅
保時捷為慶祝75周年推出保時捷Vision 357，向意義非凡的356致敬。這部回顧過去同時展望未來的 Vision 357近期首度在德國柏林亮相，Style Porsche團隊運用現代化融合經典、充滿象徵性的外觀設計，內斂地體現出充滿未來感的視覺表達。其中，這款車型的車燈面向遠方延伸，展現帶著夢想持續前進的意象，也象徵著傳統與創新的和諧交融：Ferry Porsche夢想中的跑車，在今天會是什麼樣子？
保時捷Style Porsche 副總裁Michael Mauer表示：「我們推出Porsche Vision 357慶祝這個重要的周年紀念日，同時也再度強調保時捷跑車設計DNA的重要性。我們以結合過去、現在、與未來連貫起來作為設計主軸，並用經典的原型比例與展望未來前景的視覺點綴細節。建立於具備 500 PS（368 KW）718 Cayman GT4 RS （綜合油耗 (WLTP) 13.2 l/100 km，*二氧化碳綜合排放 (WLTP) 299 g/km）的技術平台，保時捷 Vision 357代表著卓越的跑車性能。
自始至終，設計都是保時捷傳奇故事的必備元素。保時捷獨特而創新的設計基礎源自於充滿遠見的研究交流與富有夢想的概念車之上。Michael Mauer表示：「Style Porsche的核心使命之一是暢想未來。透過設計此概念車款，我們才能用創意素材融合塑造出未來設計意象。我們走在不斷探索未來移動概念的旅途上。保時捷豐富的品牌歷史一次又一次地成為我們靈感的泉源。設計一款充滿未來感的概念車來回顧保時捷的傳統，其實兩者共存並不那麼突兀。創作的自由也相當重要，唯有不受約束，有價值的想法才能實現，強化保時捷一貫的設計理念往創新的方向繼續前進。」
保時捷延續周年慶典活動，將在斯圖加特郊外的 Retro Classics 於 2 月 23 日至 26 日舉行老車文化交流。 另6 月 9 日將在位於斯圖加特-祖文豪森的保時捷博物館舉辦一場大型特別展覽活動。 而德國保時捷6 月 10 日至 11 日則將在霍根海姆賽道舉辦的「Festival of Dreams」中舉行周年慶系列活動，並將於該地點的保時捷體驗中心展示保時捷品牌的歷史、現在和未來。
屆時將有車展、「Dream Talks」講座、現場表演、各種主題體驗活動，與為保時捷車迷、保時捷俱樂部會員、車界菁英、和各年齡層客戶提供的更多精彩的亮點與體驗。年輕的車迷可在「Kid’s World」區大放異彩。 「Festival of Dreams」更提供過夜選擇，並設有特別指定的「廂型車」區域供大型車輛停放。賽車運動也將成為活動主軸之一：除了利曼 24 小時耐力賽的現場直播外，德國 Porsche Carrera Cup、荷比盧Porsche Carrera Cup，與ADAC GT 大師賽也將於現場播出。
於世界各地舉行的Roadshow和展覽
系列活動也將在位於美國洛杉磯Petersen汽車博物館、譽為全世界海拔最高車展的大格洛克納山上、與瑞士盧塞恩交通博物館等地舉行。此外，「Driven by Dreams」展覽的材料將透過專為周年紀念設計的「Heritage Truck」運送到歐洲和美國的60多個目的地，並於9 月 28 日至 10 月 1 日在加州舉行的「Rennsport Reunion」汽車節收尾。
911 的 60周年，利曼的 100 年周年
今年除了慶祝「保時捷跑車 75 周年」，還有另外兩個重要的周年紀念日：911 的60 周年和利曼 24 小時耐力賽的 100 周年。自 1963 年 9 月在慕尼黑車展 (IAA) 上首度亮相以來，911 就以其標誌性的設計和無與倫比的駕駛體驗深深地烙印在了全球跑車迷的腦海中，令人著迷無比。而全世界最著名的耐力賽的也將同時慶祝：6 月 10 日至 11 日該組織將在法國薩爾特賽道上紀念利曼 24 小時耐力賽的一百周年。
在利曼 24 小時賽道上取得佳績是每個跑車品牌的共同夢想，而保時捷與此法國耐力經典賽有著特別密切的關係：保時捷是利曼賽場上最成功的品牌，也是唯一一個自 1951 年以來從不曾間斷出席的參賽者。至今，保時捷已取得 110 場比賽和 19 場總冠軍。