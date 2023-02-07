歡慶 Mokka Edition 完售，Opel 推閃電煥新專案
Opel 台灣總代理 歐吉汽車感謝消費者的肯定與支持，於農曆年前火速完售Opel Mokka Edition的亮眼表現，加碼推出Opel閃電煥新專案，自即日起至2月底前下訂Opel Mokka Elegance車型，即可享有3+1年不限里程延長保固以及2年或2萬公里免費保養(共二次免費保養) ，並提供80萬元高額0利率或5萬元低頭款首年低月付3,888元起的彈性財務方案可選擇；此外，入主Mokka-e Elegance車型也可享有3+1年不限里程延長保固優惠，讓嚮往純電移動生活的消費者可以安心入主，享受綠能科技。
2GameSome - 有車賞
除了Opel 閃電煥新專案全面開跑外，Opel 台灣總代理 歐吉汽車特別推出 Opel 情人節祝福活動，只要在2/14至3/31期間至全台Opel 展示中心或臨時籌備處預約試乘後，即可參加Opel 情人節祝福禮抽獎活動，就有機會獲得十萬元購車金或價值超過1萬元的老爺酒店一泊二食住宿券二組，帶著Opel的祝福與情人、朋友、旅伴度過美好的輕奢之旅。
Opel 台灣總代理 歐吉汽車喜迎兔年開工大吉，敬邀所有喜愛Opel的消費者把握絕佳機會，親臨展間體驗Opel新世代車款的獨特魅力，同時也預告即將於第二季為台灣市場引進更多全新車款，滿足新世代族群對德國造車工藝的追求。欲了解更多Opel 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.Opel.tw