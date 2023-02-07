Citroën首席執行長認為：電動車時代將抑制SUV發展

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Vincent Cobée表示：「理想的「後SUV」時代，世界應該要有更小、更輕的汽車，發展大尺碼電動車的誘因會越來越少。」
他認為電動車將終結SUV的傳統造型，車廠別無選擇，必須設計車頂線條更低、車身表面光滑的車輛來提高效率，同時也必須做到輕量化，以求更好的續航力，而這些說起來容易、做起來卻很難。
例如輕量化部分，若使用鋁合金等非鋼鐵材質，不可避免地增加成本且反映在車價上，車廠為盡可能的節省成本，只能尋求輕量化以外的途徑來增加行駛效率，以利增加續航力，所以Vincent Cobée強調空氣力學設計將會越來越重要，那些四四方方的車身設計，都會影響行駛效率。所以，無論是增強輕量化或空氣力學設計，都會限制了SUV的造型，就會抑制SUV的發展。加上鋁製車身SUV的長本過高，車廠們將被被迫選擇設計尺寸更小的電動車，所以尺碼緊湊且外型流線時尚將會是電動車時代的出路。
其接著指出，Citroën在2022年推出的Oli概念車就是一個很好的範例，Oli的開發目標重量僅1,000公斤，搭載電量40kWh的電池組，可創造400公里的續航力，同時大量使用回收材質，例如車頂、行李廂底板與引擎蓋是使用玻璃纖維面板之間的回收瓦楞紙板製成，該材質對環境的影響很小，進一步降低對環境的衝擊。另外，為實現輕量化，傳統音響系統將可用可拆卸的藍牙喇叭所取代，前座座椅所使用的零件，比同尺碼SUV的座椅少了80%，輪圈則是以鋼與鋁混搭製成，進一步減輕重量。
Oli概念車展現了極簡化的態度。最後，Cobée 認為車商們與環境監控機控必須在實現碳中和的道路上達到〝共識〞。