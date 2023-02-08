三手菸對幼兒影響比成人更大！ 國健署授「戒菸成功關鍵第一步」

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二手菸已列一級致癌物質 身體傷害一次看國民健康署吳昭軍署長指出，二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，包含7,000種以上的化學物質，其中含數百種有害物質，更有70種為已知致癌物。暴露於二手菸的非吸菸者較未暴露者，罹患心血管疾病的風險顯著提高22%；日本研究也發現，二手菸與扁桃腺炎、顏面神經麻痺、下咽癌及喉癌有顯著相關，亦有2022年發表之統合分析研究指出，二手菸導致口腔癌，且罹患風險與暴露強度及持續時間相關。
另有文獻探討，歸納出兒童及青少年於家中、車中及校園接觸二手菸與憂鬱症呈正相關，且與長期接觸二手菸導致血液中多巴胺濃度降低有關聯。
室內隱形汙染 三手菸也有害除二手菸外，室內隱形汙染「三手菸」更是無時無刻影響我們的健康。三手菸是菸煙中尼古丁與空氣中的亞硝酸、臭氧等發生化學反應，產生之有毒物質，如亞硝胺、可替寧（Cotinine)等，附著在衣服、家具、窗簾或地毯上，並持續的由被汙染的物體表面揮發出來，飄散於空氣中。 即使戒菸，室內塵埃中的尼古丁濃度及尿液中亞硝胺代謝物仍到3個月後才開始下降，三手菸聞不到摸不到，卻影響環境達6個月以上。
多數吸菸者會避免在孩子面前吸菸，以免二手菸對孩童造成影響，卻忽略了三手菸對幼兒的影響比成人更大，因為幼兒在室內的時間長，常常爬來爬去或抓握物品後，又將自己的手或物品放入口中，且小孩皮膚也較薄，提高了有害物質透過口腔及皮膚吸收的可能8。
戒菸成功第一步這樣做 專業管道在這國民健康署建議，設定節日或有意義的日子當作自己的戒菸起始日是戒菸成功的第一步，然而戒菸期間，可能會出現些許身體不適的症狀，如：暴躁易怒、沮喪低落、難以入睡等，造成許多嘗試戒菸者很容易因此放棄，但這些症狀是身體正在調適尼古丁減少的暫時反應。
此時，可就近到全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過專業協助，相信戒菸成功指日可待！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56691
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