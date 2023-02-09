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床墊硬邦邦越睡越痛！研究建議「中硬度床墊」改善腰痛增好眠

床墊硬邦邦越睡越痛！研究建議「中硬度床墊」改善腰痛增好眠
床墊硬邦邦越睡越痛！研究建議「中硬度床墊」改善腰痛增好眠

每日健康-每日都做得到的健康

還記得去年大S的天價床墊引起一番熱議，不過大家選擇床墊不一定會選貴的，一般最主要的考量還是舒服與否。研究顯示，使用「中硬度的床墊」最能提高舒適度和固定支撐脊椎，有助減輕疼痛和提升睡眠品質。

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物理治療師王文妤在臉書粉專《王文妤 物理治療師 • Amber physiotherapist》分享2015年的系統性回顧與實證醫學應用(systematic review of controlled trials)關於「床墊與減緩疼痛相關性」「睡眠舒適度」「脊椎排列影響」研究：

物理治療師王文妤 授權提供
物理治療師王文妤 授權提供
床墊與減緩疼痛相關性

根據研究發現，使用超過28天的中硬度（主觀判斷）床墊後，疼痛有明顯的改善；但由於體重是影響疼痛的因素之一，過重的人一般睡眠品質較差，因此建議藉由運動來改善整體健康以及體重，以達到減緩疼痛的效果。

睡眠舒適度

受試者認為，能夠讓讓皮膚保持在舒適溫暖的溫度，以及讓脊椎有固定、支撐、不需要讓身體移動的床墊（材質、硬度）對於睡眠品質是有幫助的。

脊椎排列影響

這些受試者主觀評估，最舒服的床墊是「躺姿」脊椎曲度和「站姿」脊椎曲度差相似的床墊；柔軟的床墊可減少關節上的壓力，而中硬度的床墊則可保持適當的睡眠姿勢，但要注意側躺時骨盆的歪斜。

背痛個案

此外，有另一篇2021年的文獻評論（Review of the literature）探討有關非特異性下背痛的個案（non-specific chronic low back pain）指出，受試者使用中硬度的床墊後在睡眠品質以及疼痛的問題上也有改善，並且最後建議使用「中硬度的床墊」能提高舒適度、睡眠品質、以及脊椎排列。

床墊與椎間盤壓力之間的影響

而在2022年的研究探討床墊與椎間盤壓力之間的影響，發現使用中硬度的床墊，腰椎前凸的下降會讓椎間盤壓力略增，但不構成任何問題。反而是過硬的床墊會讓壓力點變多，可能會造成許多不舒服的問題；若是選擇軟床墊則建議使用較軟或較低的枕頭。

 

本文經 物理治療師王文妤臉書粉專《王文妤 物理治療師 • Amber physiotherapist授權報導

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