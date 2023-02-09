斷食太餓忍不住想吃？做對「飢餓飲食對策」偷吃也不怕失敗

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先以無糖無熱量的飲品為主
吳佳穎強調，理論上斷食（禁食）期間能不吃就不吃，如果真的餓到很不舒服，就吃一點或少量的無醣或少醣食物，例如無糖豆漿、雞蛋、雞胸肉、原味堅果、蔬菜，至少比較不會造成血醣大幅波動，幫助自己度過禁食時間。
不建議吃含醣/糖食物
間歇性斷食的原理是要控制血糖、胰島素的波動，所以禁食期間不建議吃水果、乳製品、全榖雜糧這些含醣的原型食物，更要避免含糖的加工食品如餅乾、糖果、巧克力、含糖飲料等。
嘗試溫和版14/10、間隔一兩天才斷食
如果嘗試以上方法後仍然覺得餓得不舒服，不妨試看搭配以下方法：
1．先從溫和版的14/10斷食開始，即14小時禁食、10小時吃東西，例如晚上7點後至隔天早上9點前不吃東西；等習慣之後，再來進階16/8斷食法。
2．偶爾休息一兩天，不用堅持完美的天天斷食；
3．可以吃東西的８小時，務必要選健康的原型食物來填飽肚子；喝水量也可以提高到體重 × 40倍。
最後吳佳穎也提醒大家，斷食法也不一定適合每一個人的生活飲食習慣，所以如果想要執行的話，建議大家可以找醫師或營養師討論適合的減重方案。
本文經 營養師吳佳穎 臉書粉專《營養師 拉拉-吳佳穎》授權報導
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