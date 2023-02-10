名家論壇》柯志遠／大推《關於我和鬼變成家人的那件事》

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兩個男主角的演技是全片最大的亮點，演得太真實，太有份量，讓你直覺接受眼前真有那樣一個活生生的警察，跟一個活生生的鬼！（咦？）兩個角色之間的撞擊、磨合、理解，乃至關係質變所發酵出的包容、信任、依賴，在兩份自然、精準的生動演技詮釋下完全成立，所有過程裡的細膩處無不扣人心弦，所有不刻意放大的幽微層次，無不脈絡鮮明，並且讓人過目難忘。
「一個遺留在人間的幽魂，必須了卻心願才能離開」這樣的哏在各國恐怖、靈異電影裡並不罕見，導演程偉豪俐落地運用冥婚、同婚立法、台式GAY BAR以及海量卻不違和的台語國罵成功地完成了接地氣的「本土化（localization）」，其中，跟性有關的對白、影射多到滿出來，卻又顯得渾然天成，讓人覺得本來就應該那麼說那麼做那麼想。
凸梯的開頭引人入勝，但值得一提的是，整個敘事結構並沒有在容易「博眼球」的表象喜劇上浪費太多篇幅，博君一笑的「類綜藝」元素見好就收，很快便直接切入角色內在情感層面的聚焦，「喜劇VS.寫實」的尺度拿捏堪稱完美，活潑熱鬧的天馬行空底下，始終都有對人物真正心理狀態的「梳理」在托著，因此不會讓喜劇流於浮誇、廉價，不會讓人大笑之後空洞而過，這是這部電影的品味、質感，也是不宜把他當成單純喜劇來看待的良心與企圖。
戲的開宗明義，看似凸顯了現實社會的潛在「歧視」：死gay、恐同、花瓶、「你們這種人」…，結果卻用了一個如此脫離現實的情節設定，那麼深刻那麼真誠地，完成了一個跨越「有形框架」的宏大主題：人心的交流，情感的互通，是因內在的良善與關愛而建立，跟任何身份的「標籤」都沒有關係。
「同志」族群乍看離經叛道，被傳統保守理念視為洪水猛獸，其實他們才是最渴望家庭的一群人，電影的結尾浮現出這樣的「反證」，擲地有聲，格外感人。天外飛來一筆的「上輩子你養我，這輩子我養你」也顯得合情入理，毫不突兀，深入而淺出，卻讓人強烈共鳴。
跟林柏宏死前與「前男友」跟父親之間究竟發生什麼事抽絲剝繭的「懸念」比起來，劇中刑案偵破的過程並不複雜（也設計了幾個頗具「意外」效果的反轉），但不妨把它視為一個「載體」，人跟人之間（社會上被做不同「歸類」的人之間、家庭裡的世代與世代之間）怎樣「消弭偏見，真摯擁抱」，才是呼應普世價值的核心主題。
除了兩個讓人刮目相看的男主角（林柏宏活靈活現的「GAY樣」，完全不像「演」出來的。許光漢演技的「準」跟「穩」，比諸以往更是明顯的更上層樓了），王滿嬌、蔡振南的戲份雖不甚多，前者真摯感人，後者突破形象，都讓人眼前一亮；而庹宗華的父親一角，深刻地扮演了串聯影片主題的「鏡頭」功能，由他的視角（立場）之於兒子性向的質疑、盛怒到接納，滿載了貼近整個社會對這個議題的態度演變，是劇本中一個耐人省思的雋永設計，也是一次爐火純青的演技發揮。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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