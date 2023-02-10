▲ Ford 宣告攜手 Red Bull 重返 F1 一級方程式賽車錦標賽

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Ford將在此項合作的各個技術領域為F1冠軍車隊提供技術專長，共同探索F1賽車動力系統的核心技術，例如：電池單元、電動馬達技術、動力系統控制軟體和分析。從2023年開始，Ford和紅牛動力總成將致力於共同開發全面滿足F1引擎新規則的動力系統，包括一個350kW的電動馬達和一個由完全永續燃料驅動的引擎，為2026賽季做好準備。
在2026年，Ford將會是唯一橫跨平民賽車運動到WEC世界耐力錦標賽（World Endurance Championship）、IMSA國際賽車運動協會錦標賽（International Motor Sports Association），以及F1世界一級方程式賽車錦標賽（Formula 1）這一系列頂級賽車運動的汽車品牌。同時，Baja 1000拉力賽的賽場上亦有Ford Ranger Raptor和Ford Bronco的身影；Ford Mustang也飛馳在NASCAR賽車、NHRA全美直線加速賽和Supercars澳洲房車賽等賽場上。
「我們正在見證Ford性能車進入一個令人熱血沸騰的全新發展階段。」Ford總裁兼首席執行官Jim Farley表示：「我們將與Red Bull紅牛車隊一起在F1這樣的頂級賽事中向最高頒獎台前進，你將看到世界上最受歡迎的雙門跑車Mustang出現在從澳洲房車賽、到NASCAR和Le Mens利曼24小時耐力賽的眾多場地賽事中，同時在WRC世界拉力錦標賽、King of the Hammers雷神之錘越野挑戰賽和Baja 1000越野拉力比賽中，Ford也將繼續鞏固領先優勢。此外，我們還將持續通過SuperVan 4和Mustang Mach-E 1400這樣的超性能車型來激發全球車迷對賽車運動的熱情。」
以堅強實力延續賽事運動輝煌歷史，Ford攜手Red Bull紅牛車隊開發新一代混合動力系統
F1世界一級方程式賽車錦標賽主辦單位FIA為呼應減碳浪潮和零碳排放的長程目標，已計畫於2026年賽季採用新世代動力單元規則，在既有的1.6L渦輪引擎規格下，提升電力趨動效能及100％環保永續的合成燃料之使用，對汽車製造商來說，也更安全且具成本效益。面對此重大變革，Red Bull紅牛車隊將借重Ford百年豐厚技術基礎，以及近年先進的電氣化轉型經驗資源共享，開發完全適用於永續合成燃料的新世代混合動力系統，目標在2026新年度賽季以嶄新的動力組合，讓紅牛車隊強勢競逐F1世界一級方程式賽車錦標賽的世界冠軍寶座。
Ford總裁兼首席執行官Jim Farley表示：「此次與Red Bull紅牛車隊攜手重返F1世界一級方程式賽車錦標賽，充分彰顯了Ford未來朝向電動化、智能化卓越體驗的發展方向。對Ford來說，F1將是一個品牌推動創新、分享創意和技術的理想舞台，並且得以與數以萬計的新用戶產生互動。」Red Bull紅牛車隊總經理暨首席執行官Christian Horner更強調：「作為一獨立的引擎製造商，能夠向Ford這樣的汽車製造商汲取經驗，將使車隊在比賽競爭中佔據更有利的地位。Ford參與汽車賽事的歷史相當悠久，包括Jim Clark、Ayrton Senna、Michael Schumacher在內的幾代F1冠軍車手都曾與Ford結緣，自然也讓Ford的賽車運動血統不言自明。雖然距離2026年賽季還有一段時間，但Red Bull紅牛車隊與Ford的合作關係已經開始，並將推動車隊不斷前進。」
豐富賽事經驗結合先進技術基礎，Ford持續成為全球電動車強勢品牌
Ford計畫在全球電氣化業務和創新技術領域投入超過500億美元，在全球範圍內掀起一場電氣化浪潮，其目前已經推出的全方位電動皮卡F-150 Lightning、純電跑旅Mustang Mach-E，以及電動商用車系E-Transit已在全球多個市場取得成功，讓Ford成為美國第二大電動汽車公司。目前，Ford正在努力滿足日益增長的消費者需求，預計在2023年底完成全球交付60萬輛電動車的前期目標，並且在2026年進一步將目標設定在200萬輛年產量。在既定的電動車轉型發展計畫外，通過廣泛參與汽車賽事，Ford將進一步加快向消費者提供更為創新的技術和應用的步伐，並將繼續透過攜手新的合作夥伴，在F1這樣的頂級賽車運動中，為未來的Ford電動車帶來令人振奮的技術和服務。
在台灣，福特六和汽車亦宣布將於2023年下半年，正式導入純電跑旅Mustang Mach-E，將Ford最新科技接軌在地。Mustang Mach-E透過承襲經典野馬Mustang「自由」、「與時俱進」、「性能」等美國靈魂，以及因應消費者用車需求所重構而成的電動車要素，成功結合性能操駕DNA與電動SUV兩大跨領域優勢，可說是成功詮釋品牌「電能－動能」的全新造車哲學。