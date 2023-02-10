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AB6IX台北開唱「成員空翻失敗」！正面趴地掛彩急救包紮

▲AB6IX田雄表演時失誤，手受傷緊急包紮。（圖／讀者提供、記者陳雅蘭攝）
▲AB6IX田雄表演時失誤，手受傷緊急包紮。（圖／讀者提供、記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團AB6IX三度訪台，今（10日）在TICC舉辦粉絲見面會，活動吸引2000名粉絲到場支持。他們繼2020年來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》後，相隔3年再來台北，成員田雄、金東賢、朴佑鎭、李大輝開場帶來《SAVIOR》、《HOLLYWOOD》登場，特別的是，今的《HOLLYWOOD》是英文版本，朴佑鎭就說：「2019年我們來台的時候，我腿不是有受傷，我坐在椅子上表演，那時候覺得很遺憾，所以我今天特地炸裂了舞台！」

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雖然成員特地表演英文版《HOLLYWOOD》，但成員田雄卻在空翻時不慎失誤，正面趴地數秒，大家在準備進行Talk時，田雄立刻離場到後台，主辦單位對此表示：「剛剛不小心跌倒，但後台醫療人員馬上做處置替他包紮，請粉絲不要擔心。」田雄在後續的活動上，左手明顯無法抬起，仍敬業完成每一個環節。

▲田雄（中）後空翻失敗。（圖／記者陳明中攝）
▲田雄（中）後空翻失敗。（圖／記者陳明中攝）
▲AB6IX今以英文表演《HOLLYWOOD》。（圖／記者陳明中攝）
▲AB6IX今以英文表演《HOLLYWOOD》。（圖／記者陳明中攝）
金東賢率先表示，雖然現在已經2月，但仍是2023年初次見到台灣粉絲，所以要跟大家拜年；李大輝回憶最後一次訪台是2019年，因為久違登寶島，他一直用中文表示「很棒」，但覺得發音有誤，自言自語說：「哎呀不知道啦！反正都是對的。」

除了表演，4人也準備韓國現在流行的拍貼機「人生四連拍」，跟粉絲分享對他們來說意義非凡的時刻。李大輝2022年參與戲劇《凍死的戀愛》演出，他說：「2022年對我來說是不斷挑戰新領域的一年，所以我準備這些照片。」金東賢與愛犬拍了封面照，朴佑鎭公開校服穿搭，田雄則是帶來綜藝節目時拍的幕後照片。除此之外，大家還帶來跟ABNEW（官方粉絲稱呼）的紀念性合照，田雄感性表示：「大家都不知道，我有多想念和ABNEW拍的團體照，現在這樣一看感覺真好。」

▲AB6IX台北粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
▲AB6IX台北粉絲見面會。（圖／記者陳明中攝）
AB6IX活動上與歌迷互動頻繁，同時獻唱多首熱門歌曲，從輕快歌《Sucker for you love》到動感歌曲《CLOSE》、《BREATHE》、《SURREAL》都有，安可歌曲《CHANCE》也讓歌迷驚喜連連，活動將近2個半小時。

AB6IX昨9日為了活動彩排先行抵台，趁空品嚐台灣道地美食，田雄讚嘆吃到的港式點心，「因為太好吃了，就大口大口吞嚥，叉燒包太好吃了，好吃到驚訝。」金東賢表示還沒去過台北附近逛逛，希望有機會去台北101看夜景，朴佑鎮則對叉燒湯麵情有獨鍾，大讚很好吃，李大輝心心念念小籠包，台灣粉絲就送上小籠包應援，讓他圓夢吃到美食。

AB6IX透過主辦「遠雄創藝」向粉絲喊話，希望未來可以常造訪台灣，田雄致謝表示：「謝謝你們一直等著我們，一直成為我們的支柱。以後我們常見面吧！」東賢說：「又有一段時間不能見到大家很難過，但如果有機會，我一定會再來台灣，給大家帶來更棒的舞台。」朴佑鎮表示：「為了回報大家的等待，我想給大家留下美好的回憶，我會努力常來的！ 」大輝感嘆3年時間過得很快，「我們會盡力帶來帥氣的表演，今年我們會更常來找你們，敬請期待。」他們將於11日返韓，班機不公開。

▲金東賢。（圖／記者陳明中攝）
▲金東賢。（圖／記者陳明中攝）
▲田雄。（圖／記者陳明中攝）
▲田雄。（圖／記者陳明中攝）
▲李大輝。（圖／記者陳明中攝）
▲李大輝。（圖／記者陳明中攝）
▲朴佑鎭。（圖／記者陳明中攝）
▲朴佑鎭。（圖／記者陳明中攝）

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