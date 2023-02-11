手排不會死！Mini將在美國提供更多手排車型且開設手排駕駛訓練課程

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相信熱愛開車的朋友都了解手排車的魅力所在，但如前述的，越來越多車廠不再推出手排車型，那喜歡開手排車的人們有因此退卻嗎？Mini美國分公司近期就做了一項調查，發現手排車仍有機會大放異彩。
Mini USA委外進行的跳茶，有63%的受訪者同意學習如何駕駛手排車是一種成人象徵和一項重要的生活技能，同時，手排車所提供的駕駛樂趣，仍是受訪者最為認同的首要特色。不過在受訪者中僅有24%擁有手排車。
此外，關於消費者對駕駛手排車的了解程度，有49%的Z世代與42%的女性朋友不知道如何駕駛手排車，當被問及是否學習時，有53%的人表示願意學習，而令人印象深刻的是，有三分之二 〈67%〉 的 18-34 歲年輕受訪者最渴望學習駕駛手排車。
這樣的調查結果，顯示需要有一個機會，傳遞手排車的樂趣給新一代的用車人了解。因此Mini USA宣布除Cooper、Cooper S 和 John Cooper Works的雙門硬頂車型都將重新提供手排變速系統外，將在增加四款車型提供手排變速箱選項，包括：
- Mini Cooper Convertible
- Mini Cooper S Convertible
- Mini Cooper 4-Door Hardtop
- Mini Cooper S 4-Door Hardtop
此外，為提供消費者學習開手排車的機會，Mini USA與位於加州的BMW Group Performance Center West 合作，開設手排教學專班，自2023年2月8日已正式開課，課程費用為499美元，課程內容從基礎的尋找離合器接合點、平穩起步、停止、加速到車輛控制等等，且受訓者在完成課程時數後，還得接受測驗，以確認受訓者的受訓成效。
相較於台灣，越來越少人會開手排車外，要買到手排車與學習的機會更少，看到Mini於美國有這樣的政策，只能說：「好羨慕」了。