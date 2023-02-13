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【試駕】開完換臉又加48V的Kia Ceed Sportswagon都想換車了

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

近期國內旅行車又活絡了起來，除先前發表的Focus Wagon，現在還有Kia Ceed Sportswagon，相較於2021年試駕的Ceed Sportswagon，此次為小改車型，不僅擁有更帥氣的臉龐，動力也導入輕油電系統，當然還有其它諸多配備，這次不用進一步往裡看，光看上述就已讓Ceed Sportswagon頗有吸引力。 場地提供：HA House秋

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2021年時台灣森那美起亞導入限量100台Ceed Sportswagon，不過當時車型並非小改版本，如今又再次導入，而這次就是許多人期待的小改車型，至於小改有哪些進化？就隨著我們繼續看下去。

小改前的Ceed Sportswagon外型偏圓潤，但小改在更換新廠徽、增加鍍鉻飾條新的水箱護罩、導入飛箭式設計保險桿、強化線條筆觸，因而帶來身形更鮮明俐落的樣貌，除此之外也換上具有三箭式頭燈，上述轉變都讓Ceed Sportswagon有全新感受。

小改Ceed Sportswagon外型更改幅度不大，但卻帶來煥然一新感受。
小改Ceed Sportswagon外型更改幅度不大，但卻帶來煥然一新感受。
頭燈導入三箭式設計、水箱護罩增加鍍鉻飾條，保險桿也加入飛箭式造型。
頭燈導入三箭式設計、水箱護罩增加鍍鉻飾條，保險桿也加入飛箭式造型。
尾燈有沒有覺得很像B牌。
尾燈有沒有覺得很像B牌。
換上新輪圈，輪胎規格為225/45 R17。
換上新輪圈，輪胎規格為225/45 R17。
小改Ceed Sportswagon的轉變不僅只有外型，內在的升級才是重點，動力部分依舊搭載1.5升渦輪引擎，和相同的160hp最大馬力與25.8kgm最大扭力，不過在此基礎上則有導入48V輕油電系統，在輕油電助益下於約莫40Km/h以上，鬆開油門系統會讓引擎關閉滑行，如此一來油耗表現從原本的16.5km/L大幅提升至19km/L。

小改Ceed Sportswagon另一重點就是導入48V輕油電，平均油耗也因此從16.5km/L提升至19km/L。
小改Ceed Sportswagon另一重點就是導入48V輕油電，平均油耗也因此從16.5km/L提升至19km/L。
小改Ceed Sportswagon低速起步有變得更加輕盈。
小改Ceed Sportswagon低速起步有變得更加輕盈。
有提供ECO模式，也具有引擎關閉模式進一步節省燃油消耗。
有提供ECO模式，也具有引擎關閉模式進一步節省燃油消耗。
Ceed Sportswagon有著歐系路感，路面回饋紮實但確保有乘坐舒適。
Ceed Sportswagon有著歐系路感，路面回饋紮實但確保有乘坐舒適。
這還只是油耗表現的提升，在實際動態方面可以發現小改Ceed Sportswagon起步反應來得較先前稍加輕盈，此加速表現用於多數道路環境已相當充足，當然也有準備Sport模式進一步感受激進力道，另外因應輕油電節能屬性，也備有ECO模式來達到省油。

Ceed Sportswagon動力雖屬僅實用，但底盤設定卻給予相當紮實的回饋，雖行進過程中會持續感受到路面所傳遞資訊，不過整體回饋不算明顯，乘坐舒適性並不會因此有所打折。然而紮實的特性也讓Ceed Sportswagon在動態方面擁有不俗的表現，雖稱不上犀利但在彎道提供樂趣，這部分還是可以輕鬆辦到。

在Sport模式下可享受更積極強勁的加速。
在Sport模式下可享受更積極強勁的加速。
既然車名是Ceed Sportswagon，當然在彎道表現也有令人滿意的表現。
既然車名是Ceed Sportswagon，當然在彎道表現也有令人滿意的表現。
相較於外觀動力的轉變，小改Ceed Sportswagon車室格局就完全沒有變化，不過於配備方面則有將小改前免費升級的12.3吋數位儀表改為標配，另外手機連接也升級至無線Apple Carplay/Android Auto，此外駕駛座增加記憶功能、後座增添充電孔，較為可惜之處就是礙於圖資因素，因此中控仍維持8吋設定。

而智慧駕駛輔助系統部分，在SCC智慧巡航控制、LFA進階型車道維持、FCA前方主動煞車輔助（含行人、騎士、車輛偵測）、LVDA前車駛離提醒、BCW盲區偵測警示、RCCW後方交通防撞警示基礎上，增加BCA盲區防撞、RCCA後方交通防撞主動煞車系統，建構更完整的安全防護。

車室格局與配置沒有進行變化。
車室格局與配置沒有進行變化。
此次12.3吋數位儀表列為標配。
此次12.3吋數位儀表列為標配。
中控螢幕依舊為8吋，但有增加無線Apple Carplay/Android Auto功能。
中控螢幕依舊為8吋，但有增加無線Apple Carplay/Android Auto功能。
中控下方有提供兩層置物空間。
中控下方有提供兩層置物空間。
駕駛座增加記憶功能。
駕駛座增加記憶功能。
2,650mm軸距在172cm成人坐進後膝部尚有約9cm空間，但椅背不可調略挺的角度長途乘坐會提早感到疲勞。
2,650mm軸距在172cm成人坐進後膝部尚有約9cm空間，但椅背不可調略挺的角度長途乘坐會提早感到疲勞。
後座提供Type C充電。
後座提供Type C充電。
行李廂置物容積為652～1,694公升，下方還有規劃收納空間。另外還配備貼身感應式電動尾門，只要鑰匙在身上走近尾門，尾門就會自動開啟。
行李廂置物容積為652～1,694公升，下方還有規劃收納空間。另外還配備貼身感應式電動尾門，只要鑰匙在身上走近尾門，尾門就會自動開啟。
儀表能觀看電能與動力輸出狀態。
儀表能觀看電能與動力輸出狀態。
除前方主動煞車輔助、前車駛離提醒、盲區偵測警示外，新增BCA盲區防撞、RCCA後方交通防撞主動煞車。
除前方主動煞車輔助、前車駛離提醒、盲區偵測警示外，新增BCA盲區防撞、RCCA後方交通防撞主動煞車。
無需啟動SCC也可單獨使用車道維持功能。
無需啟動SCC也可單獨使用車道維持功能。
小改Ceed Sportswagon於外觀擁有更吸睛造型，動力在導入48V輕油電系統後，更讓油耗提升至19km/L，此外配備也有所進化。至於能否吸引消費者目光就要看價格設定，但此次所增加的配備價值10萬元，加上通膨等因素，其售價勢必會有所調整，不過為保有競爭力，據了解會盡可能維持109.8萬元和先前相同價格。

場地提供：HA House

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