【試駕】開完換臉又加48V的Kia Ceed Sportswagon都想換車了

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2021年時台灣森那美起亞導入限量100台Ceed Sportswagon，不過當時車型並非小改版本，如今又再次導入，而這次就是許多人期待的小改車型，至於小改有哪些進化？就隨著我們繼續看下去。
小改前的Ceed Sportswagon外型偏圓潤，但小改在更換新廠徽、增加鍍鉻飾條新的水箱護罩、導入飛箭式設計保險桿、強化線條筆觸，因而帶來身形更鮮明俐落的樣貌，除此之外也換上具有三箭式頭燈，上述轉變都讓Ceed Sportswagon有全新感受。
小改Ceed Sportswagon的轉變不僅只有外型，內在的升級才是重點，動力部分依舊搭載1.5升渦輪引擎，和相同的160hp最大馬力與25.8kgm最大扭力，不過在此基礎上則有導入48V輕油電系統，在輕油電助益下於約莫40Km/h以上，鬆開油門系統會讓引擎關閉滑行，如此一來油耗表現從原本的16.5km/L大幅提升至19km/L。
這還只是油耗表現的提升，在實際動態方面可以發現小改Ceed Sportswagon起步反應來得較先前稍加輕盈，此加速表現用於多數道路環境已相當充足，當然也有準備Sport模式進一步感受激進力道，另外因應輕油電節能屬性，也備有ECO模式來達到省油。
Ceed Sportswagon動力雖屬僅實用，但底盤設定卻給予相當紮實的回饋，雖行進過程中會持續感受到路面所傳遞資訊，不過整體回饋不算明顯，乘坐舒適性並不會因此有所打折。然而紮實的特性也讓Ceed Sportswagon在動態方面擁有不俗的表現，雖稱不上犀利但在彎道提供樂趣，這部分還是可以輕鬆辦到。
相較於外觀動力的轉變，小改Ceed Sportswagon車室格局就完全沒有變化，不過於配備方面則有將小改前免費升級的12.3吋數位儀表改為標配，另外手機連接也升級至無線Apple Carplay/Android Auto，此外駕駛座增加記憶功能、後座增添充電孔，較為可惜之處就是礙於圖資因素，因此中控仍維持8吋設定。
而智慧駕駛輔助系統部分，在SCC智慧巡航控制、LFA進階型車道維持、FCA前方主動煞車輔助（含行人、騎士、車輛偵測）、LVDA前車駛離提醒、BCW盲區偵測警示、RCCW後方交通防撞警示基礎上，增加BCA盲區防撞、RCCA後方交通防撞主動煞車系統，建構更完整的安全防護。
小改Ceed Sportswagon於外觀擁有更吸睛造型，動力在導入48V輕油電系統後，更讓油耗提升至19km/L，此外配備也有所進化。至於能否吸引消費者目光就要看價格設定，但此次所增加的配備價值10萬元，加上通膨等因素，其售價勢必會有所調整，不過為保有競爭力，據了解會盡可能維持109.8萬元和先前相同價格。
場地提供：HA House秋