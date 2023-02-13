2023開春台灣機車元月上班16天銷售44,484輛，補助未明電動機車佔有率剩6.3%！

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2022年歷經烏俄戰爭，全球仍處於供應鏈大亂、晶片短缺、原物料價格飆漲、病毒不斷變種、通膨升息等讓生活更艱苦，但隨著疫情走緩各國逐步解封，晶片已經不再是最大問題，生活也開始步入真正的「與病毒共存」時代，大家都在悶鍋裡住了三年，早就想飛出台灣這個島看看世界有什麼變化，國內民生消費更在去年第四季開始掀起「出國旅遊潮」，即使機票貴再辛苦也要拚一波，縱使多少領了一筆年終獎金，又或者是過年期間長輩給了壓歲錢，甚至是刮刮樂中了意外之財，就是要趕在春節期間出國遊玩去；又或者擔心國外疫情的人乾脆留守國內旅遊，雖說「有錢沒錢換部新機車好過年」，但似乎也沒有真正反應在機車銷售上，通常新年度的前兩個月、尤其碰到過年都算是度小月，而且今年上班時間只有半個月，卯起來拚、再怎麼努力衝數字成效還是有限。
或許有人認為即使市場消費買氣上揚，但還是有車廠因為晶片短缺無法正常生產交車，但根據半導體業者透露，2020年武漢疫情爆發帶動宅經濟興起，因在家工作上課3C產品需求量激增，隨後掀起一股全球性的晶片之亂，而2022年隨著疫苗問世及疫情趨緩景氣逐漸翻轉，雖然整體經濟前景還沒有明朗，但晶片需求卻呈現疲軟導致庫存過高，也就是說高階晶片已經是供過於求；但屬於低階的汽機車晶片短缺狀況有走緩趨勢，但半導體廠仍不想大舉投入低獲利、數量少的車用晶片生產(另一個原因據說是車廠難搞？)，若按照業者的說法，2023年起汽機車的晶片有機會可正常供應，這意味車廠不能再將銷售不佳的原罪推給缺晶片了。
對所有品牌來說，2023年一月能銷售掛牌的時間其實並不長，扣除元旦和農曆春節的假期後只剩下16天可以工作，倘若有些佛系公司不跟著補班或者提前放假，又或者一路放到元宵，那僅剩下兩星期左右而已，因此交出44,484輛的單月成績並不會令人感到意外。就單一品牌來看，Sym延續2022年的爆發力仍穩居冠軍寶座，單月交出17,357輛，佔有率更高達39.0%，相較於2022年同期的13,988輛、30.6%的表現，只能說微笑女神還是站在Sym這邊。當然Sym目前的態勢是母雞帶小雞，從產品到口碑一路做到好做到滿，尤其拿下年度第一後更穩固消費者信心，所以元月推出國民車迪爵125、活力125全面一級油耗版後，的確也再度迎來買氣，連帶也拉抬其他車系，若以二月的銷售優惠力道和接下來的新機種等因素來推測，應該短期內還是會維持領先地位。
與Sym不同、讓賢退居第二的Kymco是採油電雙軌並進模式，2022年面臨晶片嚴重短缺、機種創新度不足、行銷策略無法和市場接軌等重大問題，因此燃油機車的銷售量受到Sym的強力反攻，同時因分散戰力至Ionex電動機車，雖說全面佈局的四大車系、六大車款發表，獲得九成顧客滿意度及超過99%的換電滿電率，在該領域也獲得不錯的成績，而去年12月時推出高哩程資費方案「優時省」，並承諾提供諸多「騎到飽」的資費選擇，在優惠策略奏效下延續到元月，總計交出12,849輛、28.9%的佔有率，其中電動機車共計銷售684輛。根據了解Kymco至今仍因缺晶片導致缺車，不少民眾下訂Ionex後便進入「修身養性」的候車期，所幸這狀況接下來將可緩解；同時Kymco在2023年也有不少新機種計畫，據傳是燃油與電動兩種都有，似乎也展現出「I will be back」的態勢。
以20.0%為年度佔有率目標的Yamaha，果然元月份就照著計劃走，交出8,985輛、20.2%的成績，這對Yamaha來說算是差強人意，而2022年12月發表的Augur打著多項領先科技和嶄新造型為產品優勢，企圖吸引熱愛日系品牌消費者的注意，然而最大罩門仍在於155c.c.因跨過稅金門檻需要多繳一筆牌照稅，但以產品力來看應該不會成為購車的障礙。
身為電動機車龍頭的Gogoro，在一月的銷售量為1,647輛仍居第四名，佔有率僅為3.7%，比起2022年同期的2,298輛、5.0%明顯下滑許多，或許和2022年宣布調整騎到飽資費一事有關，雖然祭出「油轉電輕鬆換 立即折再贈配件金」、「超前部署 補助不用等！2/28 前完成購車手續*，Gogoro 補差額給你*」等優惠方案，但似乎未反映在銷售數字上，因此加重力道於二月祭出「Viva Mix車系售價全面調降」，但這能否扭轉銷售狀況還有待日後觀察。
| 2023年1月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2022年同期掛牌數(輛)
| Sym
| 17,357
| 39.0
| 13,988
| Kymco
| 12,849
| 28.9
| 15,265
| Yamaha
| 8,985
| 20.2
| 9,442
| SUZUKI
| 604
| 0.7
| 936
| Gogoro
| 1,647
| 3.7
| 2,298
| 其他
| 3,042
| 6.8
| 3,787
| 總計
| 44,484
| --
| 45,716
電動機車要想吸引消費者購買，撇開產品力和品牌，補助多寡與資費會是最大考量點，而雖說2022年底政府已公布補助方案，但各地方政府除了少數外都尚未公布，尤其去年才歷經縣市長的選舉，經費預算恐怕還在編列，雖說看似補助金額不多，但對於電動機車買家而言卻可省下不小的費用，因此元月銷售總市場只有2,789輛並不讓人感到意外，若和2022年同期的3,016輛相比差距僅有227輛，嚴格來說2023年的表現要比2022年來得要好，畢竟2022年的銷售時間較長。此外，或許是部分品牌對新購者不再提供騎到飽的資費服務，縱使祭出降價為誘因，但卻也會影響民眾購買的意願。所以在這兩大因素下導致電動機車單月的佔有率只有6.3%，不過在欠缺各種客觀有利條件下，元月的銷售掛牌數字就當作參考用，或許要等到三月之後才會比較準確。
| 2023年1月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 41,695
| 2,789
| 佔有率(%)
| 93.7
| 6.3
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