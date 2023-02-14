151.9萬起，Nissan X-Trail e-Power搭載三大黑科技正式上市

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在此之前，全新商務模式自2022年12月1日起啟動《e-Power 鑑賞家》線上行銷活動，3周內合計募集超過2,500組鑑賞家會員，並創下預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄的銷售佳績，熱銷供不應求。在發表會中，裕隆日產便宣布為回饋廣大消費者的支持與殷切期盼，在產能受限的狀況下，裕隆日產已成功向日本母廠爭取追加供應量，目前正確認最終數量與交期。同時，正式展開線上預訂活動，自2023年2月14日起至3月31日止，透過線上預訂X-Trail e-Power，即可享有鋰電池8年或16萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案，敬邀消費者提早下訂，提早交車，感受嶄新的移動生活(註2)。
日本原裝進口、具「不用充電的電動車」技術的Nissan X-Trail e-Power (註1) 搭載日產三大黑科技e-Power動力系統、e-4ORCE 電子四驅穩定系統與ProPILOT 智行安全系統，更具備豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力(註3) ，榮獲第43屆JCOTY日本年度風雲車大賞「年度最佳科技獎」(註4)。
《黑科技一》e-Power動力系統
Nissan專注電驅技術75年，開發出全新世代 e-Power動力系統，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，實現電力自造100% 純電驅動，讓車主享受電驅技術創造的強勁加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，但無需擔憂電動車里程焦慮，為最佳移動方案之一。e-Power動力系統使用WardsAuto 2022全球十大最佳的1.5T VC-TURBO引擎作為發電機(註5)，創造極佳的能源效率，運用智能發電系統，盡情釋放每一度電，永不在充電樁前止步，放心任性探索。
《黑科技二》e-4ORCE 電子四驅穩定系統
e-4ORCE 電子四驅穩定系統為登月車航太技術，整合前後電動馬達與剎車系統，以最高每秒1萬次動態調整馬達驅動力，即時控制四輪出力，讓過彎與煞車皆能更加平穩舒適，剎車時藉由電動馬達電能回收控制，達成平穩駕駛及乘坐感受，減少乘客前後搖晃；過彎時，憑藉先進馬達控制技術，精準控制四輪動力，創造極佳抓地力與循跡性的自信操控，讓車輛面對崎嶇路況也能獲得極佳車輛動態，化崎嶇為坦途，各種路況自信穩行(註6)。
《黑科技三》ProPILOT 智行安全系統
ProPILOT 智行安全系統，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，達成 Level 2等級的主動安全輔助系統，除此之外，更配備Nissan獨有的 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，掌握先機避免危機，及AI智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置，讓ProPILOT 智行安全系統創造安心舒適旅程，猶如親駕的駕馭體驗(註7)。
日本精湛細工 精品之作
Nissan以日本精湛細工，打造X-Trail e-Power精品之作，採用高強度鋁合金材料打造車身鈑件，達成輕量化的表現，搭配空氣力學車體設計，降低空氣阻力，同時具備AI光型LED矩陣頭燈，可依路況智慧調整最佳照明範圍，全景式天窗體驗令人著迷的自由奔放，並配備足感應式電動尾門，提供車主更加便利性的用車體驗。
數位精品座艙 奢華駕馭
Nissan X-Trail e-Power配備豪華進口車的數位精品座艙，讓駕駛智慧掌控駕車資訊，包含 12.3吋數位儀表板，行車資訊導航地圖一目了然；10.8吋數位抬頭顯示器，透過雙曲面光學反射技術，讓大尺寸不失真變形的駕車資訊清晰顯示於駕駛眼前；12.3吋數位影音主機，支援無線Apple CarPlay智慧手機連結功能，與 Android Auto手機連結，行車與娛樂資訊不漏接，車室內更配備9支頂級Bose音音響系統，搭配NVH全車靜音工程、雙層隔音玻璃與雙前座電動皮椅，讓車主奢華駕馭，享受宛如行動音樂廳的聽覺饗宴(註８)。
Nissan X-Trail e-Power，採單一旗艦版規格，建議售價151.9萬元，並提供5種車色選擇；為讓車主感受X-Trail e-Power不凡魅力，同時提供雙色加價選擇，包含黑內裝雙色外觀，建議售價153.9萬元；橘內裝雙色外觀，建議售價155.9萬元；同時，正式展開線上預訂活動，自2023年2月14日起至2023年3月31日止，透過線上預訂X-Trail e-Power，即可享有鋰電池8年或16萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案。
註1：X-Trail e-Power係以燃油引擎發電，並由電動馬達驅動之油電混合車。Nissan e-Power「不用充電的電動車」相關資訊請見Nissan EUROPE官網：https://europe.Nissannews.com/en-GB/releases/release-0dca771e6d16d83734ea2879bc03e276-e-power-Nissans-unique-electrified-powertrain-now-unplugged
註2：Nissan X-Trail e-Power線上下訂優惠相關限制條件與說明如下所示：
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Nissan X-Trail e-Power線上下訂優惠係指於2023年2月14日起至3月31日止，期間於Nissan官網完成線上預訂Nissan X-Trail e-Power。
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e-Power鋰電池專屬保固：
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透過線上預訂方式完成下訂X-Trail e-Power，即享有8年或16萬公里鋰電池專屬保固(以先到者為準)，此項於車輛買賣關係正式成立後始得享有，營業用車不適用，車主限定訂購人本人、配偶或一等親內之親屬關係購車，若非前述關係對象，則Nissan有權取消其專屬保固權益。
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為確保用車行駛無虞與電池效能，車主每半年需回廠施作定期保養方能享有電池8年或16萬公里保固(以先到者為準)，若車主未能每半年回廠施作定期保養，裕隆日產保有終止電池保固之權利，相關保固規範及條件以車輛保固手冊為主。
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「萬元配件金」係指可折抵總價值1萬元之Nissan原廠選配件，不得要求折現、更換或找零。
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「高額低利率分期專案」需搭配指定分期專案，各期款項依指定貸款企業之規定，頭期款將視買賣雙方之交易條件及結果而定；各專案亦有相關授信條件與結清限制，且不得與其他貸款優惠專案併用。分期付款與現金付款之建議售價相同，但實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件內容協商議定之。詳細交易條件請洽Nissan各經銷公司，因各人信用狀況及貸款資格不同，Nissan及各經銷公司及指定貸款企業保留審核及最後核准與否之權利。
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以上優惠內容詳細交易條件請洽Nissan各經銷公司，Nissan及各經銷公司並保留最後核准與否權利。