鬼門關前的最後防線！和光里辦生前告別式　感受生命可貴

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「終活」就是「終點活動」的縮寫，「你在為你的人生做準備的各種活動，並不是只有買生前契約寫遺書」，許伊妃進一步解釋終活二字是「終於發現自己怎麼活」、「終於教會自己怎麼活，你必須從人生終點開始整理、梳理，然後半腳踏進棺材，甚至你真的要來和光里死一遍，你才會知道你的人生排序重要的是哪些。」
「和光里」最為人所知的就是他們推動的生前告別體驗，透過沉浸式體驗，錄製遺言、躺進棺材、體驗火化，見過了死亡，更知道要怎麼活著，「我在演講分享的時候也有提過，其實人都不害怕死亡，是怕這一生還沒有好好活過，這是終活的意思」。許伊妃說。
和光里最初始的體驗活動比現在簡單，主要是預錄遺言，讓體驗者定期回顧。許伊妃說，「在這個時候，他是信任你這個人生最後的朋友，他把他所有這輩子可能沒講的話都講出來，因為他要進棺材了嘛，然後他也認為故事就會被停在這裡。」
服務的人越多、許伊妃聽的故事就越多，曾受家暴的、感受不到父母關愛的等等，承受的情緒越多，漸漸地許伊妃發現和光里不只是提供一個面對死亡的體驗機會而已，更重要的任務是要去接住這些受苦的靈魂，「那時候的直覺告訴我，有一天我會需要為他們堆沙包，我必須有資源可以接住他們的情緒」。
「我們有70% （體驗者）都是憂鬱症的患者，這70%裡頭還有20%是真的想要自殺的。我們有遇過，來兩手都是血的，雙手都是血、自殘的這種。」許伊妃說，為了更專業、更安全地接住這些人，以往由和光里自己的職員擔任送行者的角色，現在和光里找來心理諮商師合作，由諮商師來扮演送行者，「所以在人生盡頭你遇到最後一個朋友，其實他們都是有引導能力、有療癒能力，有消化情緒（能力）的專業人士。」
「我們希望可以做到鬼門關前的最後一道防線，這是和光里做這個體驗，最真實的目的。」和光里三個字，和代表的日本，因為許伊妃自己的日本經驗，光則是許伊妃堅持希望名字裡有光的元素，而最後一個里字，許伊妃希望和光里可以扮演一個解決城鄉疑難雜症的腳色，就像里長一樣。
「我們真的在這裡救活一個人！」儘管承接過許多痛苦的靈魂，但是談到曾經服務過案例，許伊妃仍有些眼眶泛紅。當時來找她的是一名憤世忌俗的男生，錄製遺言時便直說很痛苦、想要離開世界，許伊妃花了4個小時聽他傾吐，完成火化體驗後，又講了兩小時，但他仍然想要辦生前告別式，真的告別世界。
在聊的過程中，許伊妃發現，他並沒有看過醫生服過藥，因此許伊妃遞了和光里合作的身心診所名片給他，並告知他去看醫生吃藥，一個禮拜後再回來討論生前告別式。「一個禮拜後回來，他真的很乖，他真的拿了看診的證明。」許伊妃發現，看診過後的他，看世界的態度不一樣了，因此他們開始籌畫生前告別式，邀請親朋好友來，一同參與他的轉變。
「他的這場生前告別式是他用他的命換來的，因為他有想要好好活著 。本來他的生前告別式是要跟大家說再見，他真的要死了，但後來因為轉介，他也乖乖服藥認真生活，這場告別式變成他的重生計畫。」許伊妃說，她都會跟入職和光里的夥伴強調，只要能夠救到一個，就好了。
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