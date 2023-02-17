海中舉重選手「綿蟹」寶寶誕生！台灣人工繁殖首例

我是廣告 請繼續往下閱讀
海科館說明，漢氏勞綿蟹生活在8至150公尺淺層海域，偶而會在台灣的東北角及高屏海域隨著食用螃蟹一起被補獲，算是常見的螃蟹種類，只是較無食用價值，因此一般民眾並不會特別留意，但仔細觀察綿蟹家族，其實有非常特殊的生態行為。
研究發現，綿蟹可以判斷自身的大小，來挑選可以背起來的物品，以方便牠們偽裝成海綿，或是海底雜物藏在沙中，而被稱為「綿」蟹的主要原因，也是他們可以依據自身的大小和形狀來選擇及修剪合適自己身形的海綿，部分成熟個體的外殼甚至長滿了海綿，因為外殼毛茸茸及背負海綿的特殊行為，而有了「綿蟹」的稱呼。
海科館指出，成體的綿蟹在其堅硬的外殼上會佈滿一層細密的毛，整隻看起來毛茸茸的感覺，它的大螯前端鮮豔的像是擦了粉紅指甲油，而身體的絨毛觸感非常有趣，在天然海域中就像是顆長滿海藻的石頭。
其特殊的生態習性讓他們有「舉重選手」的稱呼，會利用其特化的第4、5對特殊步足，將物品背負於背上，如背負海綿或貝殼來偽裝，也會修剪成它要的樣子，也算是「海底的造型師」。
而小型的綿蟹從小就會背著海綿、貝殼或是海底的小石頭來偽裝自己，國外的研究指出殼寬小於9公分的綿蟹經常有背負物品的行為。海科館的研究人員也曾在潮境智能海洋館內觀察到小綿蟹因為背著海綿躲起來，上演失蹤記，讓工作人員著急地找了半天。
海科館研究人員提到，曾在缸體放置紫色海綿（較大）、橘黃色球狀海綿（適中）及白色海綿（較小）给小綿蟹選擇，一開始小綿蟹會背著紫色大塊海綿，但當走了兩步路後就覺得步伐沉重，立馬放棄，改背橘黃色適中的小甘仔海綿。
隔了一天後，研究人員再發現，小綿蟹自行將紫色海綿的邊緣剪掉並將中間挖空，背著它特製的「紫色小蘑菇頭」，躲在海綿裡讓研究人員遍尋不著，其特殊的生態行為，值得大家特別來駐足留意。
而在觀察館內成體的綿蟹時，研究人員也發現大部分成體綿蟹已不再有背負行為，只有偶而會背負貝殼來進行偽裝。
海科館館長陳素芬表示，海科館首次成功人工繁殖綿蟹後也將朝向人工繁殖螃蟹邁開第一步，未來將會改良育苗方式以提高育成率同時也為保育工作鋪路，潮境智能海洋館除了展示與教育的主要目的外，也肩負北部海洋生物保育與復育的重要使命，首次繁殖出小綿蟹實屬不易，歡迎大家來智能海洋館C區，尋找可愛的小綿蟹寶寶，瞧瞧卡通人物的「蟹老闆與海綿寶寶」的本尊。