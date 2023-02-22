財經小辭典／清淨海漲到「熔斷」！這是什麼？有何影響？

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目前存在的股市「熔斷」機制大致有2種，一種是「熔而斷」，即價格觸及熔斷點後直接休市；第二種是「熔而不斷」，即價格觸及熔斷點後，暫停交易一段時間。
不過，「熔斷」機制最早是由美國的紐約股票交易所在1987年提出，主要就是避免發生類似「黑色星期一」的股災，此時的熔斷機制僅針對大盤指數進行熔斷。1997年10月27日，道瓊工業指數暴跌7.18%，收在7161.15點，這也是熔斷機制在1988年引入之後第一次被觸發。
其他主要國家股市也有「熔斷」機制或類似機制。據了解，日本是在1994年2月也引入熔斷機制，當股價波動超過一定幅度時，將停止交易10分鐘，其熔斷條件是根據不同的基準股價設定不同的熔斷條件；英國也曾在2020年黑色星期一時曾啟動過熔斷機制。
中國則在2015年下半年因A股波動加劇，當年12月公布「熔斷機制」的相關規定，次年2016年元月起實施，而且實施短短4天內就2次觸及熔斷機制門檻，使得陸股提早休市，這舉動卻也引發市場波動與不安，主要是「熔斷」機制雖可讓市場下跌的速度減緩，卻無法扭轉下跌態勢，後來中國官方在權衡利弊得失後，當時決定暫停熔斷機制。
至於台灣股市，興櫃股票因沒有漲跌幅的限制，為避免投資人因價格異常波動產生交易風險，直接設有股票暫停交易機制，也就所謂「熔斷」機制，也就是當交易時間內個別股票成交均價與前一營業日的成交均價差距達50%（含）以上時，即暫停該檔股票的交易直到當日交易時間結束。
至於上市、櫃股票因有漲跌幅限制，即便沒有所謂「熔斷」機制，基本上已具備價格穩定機制，也被認為間接具有「熔斷」效果，甚至當股市出現不理性重挫時，金管會也會祭出「禁空令」等多項穩定股市措施。
這也是為什麼興櫃股票清淨海2月21日盤中股價漲到7成後，直接「熔斷」暫停交易到交易結束，也成為2023年首檔「漲到熔斷」的興櫃股票，上次紀錄是在去年12月的口罩概念股敏成健康。對於清淨海股價近來飆漲，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，金管會也提醒投資人對投資應審慎研判。
不過，2月22日早盤清淨海股價再度飆高，從低點7.41元，一度衝上14.2元，漲6.27元，盤中股價飆漲逾8成，開盤不到15分鐘再度「熔斷」暫停交易，金管會也同時提醒投資人，興櫃股票的交易制度跟集中市場不同，除了沒有漲跌幅限制，更要透過推薦券商做報價買賣，因此流動性很低，投資一定要審慎研判，若發現任何人涉有不法交易，將依法辦理，保障投資人權益。