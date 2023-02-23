▲ Harley-Davidson 推 23 年式新車，全球限量 120 週年紀念款同步亮相

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Harley-Davidson以6種車款打造120週年紀念款，包含：CVOTM Road GlideTM Limited、Ultra Limited、Street GlideTM Special、Road GlideTM Special、Fat BoyTM 114、以及Heritage Classic。在每個120週年紀念車款上，都能完整體現Harley-Davidson精湛的工藝和設計，外觀烤漆以傳家紀念紅(Heirloom Red)作為主體顏色，同時在面板上勾勒鮮豔的紅色細紋，並混搭較深的暗夜緋紅(Midnight Crimson)色調。
除此之外，外觀設計上皆採用深具藝術風格的老鷹油箱飾板進行點綴，並搭配獨特的引擎飾蓋豐富細節處理，且每台車款都有雷射雕刻序號，顯示全球限量120週年紀念款的獨一無二。120週年紀念車款聚集了Harley-Davidson 120年來的文化底蘊，喜歡哈雷的重機朋友們千萬不可錯，全球限量，即刻收藏移動藝術品！
翻開傳奇新篇章 – 百變天王 NightsterTM ，豐富Sport車系選擇
創新與經典傳承，一直都是Harley-Davidson的核心價值，繼Sportster® S後，今年更推出令人驚艷的運動潮流車款：NightsterTM。NightsterTM搭載全新Revolution™ Max 975T水冷式引擎，擁有88.5 HP @ 7,500 rpm的最大馬力和95 Nm @ 5,750 rpm的最大扭力，起步時就能提供強大的加速能力，專為追求速度和操控性的騎士打造。除此之外，NightsterTM配備創新前瞻的多種騎乘模式與騎士安全增強系統，讓騎士能適應多種道路狀況，盡情奔馳。外觀設計上，Harley-Davidson秉持初衷讓美式經典延續，將NightsterTM與Café Racer的外觀做結合，包括復古造型的端子鏡與運動化二合一的排氣管，精簡俐落，不愧為新世代的美式運動悍將。
值得一提的是NightsterTM深具百變的潛力，光是Harley-Davidson原廠就推出三種不同改裝套組，供喜歡的車主，進行不同排列組合的改裝；國外更是有非常多的改裝案例，都可以讓你打造出專屬自己的Nightster。
不同於NightsterTM的輕巧，Sport車系中的明星熱賣車款SporsterTM S的車型設計更顯狂野飽滿，搭載Revolution® Max 1250T水冷式引擎，擁有120.7 HP @ 7,500 rpm的最大馬力，凸顯車款的強悍性能，邀請喜愛運動型重車和戰鬥騎乘風格的你，即刻至全台哈雷旗艦展示中心預約賞車與試乘。
SoftailTM 家族車款 – 全新亮點再續經典
SoftailTM車系是對於崇尚生活、風格、性能的騎士首選， 2023年式SoftailTM車系包含：具代表性的俐落車型設計SoftailTM Standard、主打以低矮騎乘姿勢的Street BobTM 114、結合現代技術與復古風格的Heritage Classic 114、哈雷美式肌肉車代表Fat BoyTM 114、與搭載Milwaukee-EightTM 117引擎的Low RiderTM S和Low RiderTM ST。
Adventure Touring 家族車款 – Pan AmericaTM 1250 Special
自2021年推出的Pan AmericaTM車款以來，Harley-Davidson拓展至全新的越野領域，無論是公路或越野騎行，Pan AmericaTM Special能帶你到任何地方，唯一的限制只有自己的想像力。2023年式Pan AmericaTM Special搭載Revolution® Max 1250水冷式引擎，配置半自動電子懸吊裝置與ARH主動式車高調整系統，可依照騎乘模式調整避震器的預載和阻尼，並可在停車時自動降低座高，讓騎士享受越野快感的同時，也能提升騎乘的舒適感與安全性。
Grand American Touring 豪華美式 – 專為探險而生
頂級豪華美式Touring系列是專為長途旅程打造、為製造回憶鍛造。2023年式Touring車系包含：哈雷霸氣外型的Road KingTM Special、經典整流罩外觀的Street GlideTM Special、擁有舒適騎乘機能與乘坐品質的Road GlideTM Special、以及搭載Milwaukee-EightTM 117引擎的Street GlideTM ST、Road GlideTM ST，與適合追求全面性休旅體驗的騎士的Ultra Limited。呼應消費者的期待，總代理太古鼎翰今年更在Touring車系中引進Chrome Trim版本(鍍鉻細節處理)，包含Street GlideTM Special、Road GlideTM Special、以及Ultra Limited。不同於勁黑版本的帥氣霸氣，鍍鉻版本呈現出的奢華質感，也別有一番風味。Touring的每款車型背後都有超過百年的卓越成就，騎士會在騎乘時感受到Harley-Davidson對傳統的堅持，想要真正體驗自由，就一定要擁有豪華美式車款Touring。
Harley-Davidson 2023年式新車Open House – 即刻預約賞車
總代理太古鼎翰於2023年2月23日(四)至2023年2月28日(二)於哈雷全台授權旗艦展示中心舉辦Harley-Davidson 2023年式新車Open House，敬邀喜愛哈雷與美式重機的車迷朋友們共襄盛舉，一同見證120年來的淬鍊，感受新舊時代的碰撞與創新。
Harley-Davidson 2023年新車開放預售，預售期間贈指定款式哈雷安全帽或限量皮衣
預售期間，只要訂購Harley-Davidson 2023年式新車，即贈指定款式哈雷安全帽乙頂或指定款式哈雷限量皮衣乙件(二選一)。趕快把握機會，加入哈雷大家族，邁向自由與夢想的第一步。