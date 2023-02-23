▲ 台灣福斯汽車「春日煥新」健檢服務擴大開跑

時序入春，為帶給每一位車主舒適旅程，台灣福斯汽車提供「春日煥新」健檢方案，自3月1日起至4月30日止，車主可利用My Volkswagen APP線上預約回廠，享「春季四大免費煥新服務」，包括O3臭氧除菌／除臭服務、洗車服務、車輛安全檢查以及車內吸塵服務等，確保愛車保有最佳狀態。此外，為一同迎接新氣象，首推滿額禮，凡自費消費滿10,000元，即贈限量雨刷7折優惠券，滿15,000元，再抽車頂行李箱（市價22,200元）。「福斯人禮遇計畫」之會員獨享多重方案，除了德國馬牌輪胎買3送1外，指定原廠耗材8折起、原廠機油全面8折，而限量抗敏防蟎粉塵濾網、指定原廠精品／配件75折，其中車頂行李架加行李箱套裝優惠價18,888元起，再贈專屬貼紙組。除此之外，於My Volkswagen APP完成線上鈑噴估價，可獲自費鈑烤零件8折（不含工資）。歡迎立即成為福斯人禮遇計畫之會員，獨擁豪華服務。
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台灣福斯汽車推出「春季四大免費煥新服務」，車主可利用My Volkswagen APP線上預約回廠，專業團隊將免費為車輛進行O3臭氧除菌／除臭服務，採用專業型 O3空氣臭氧殺菌機進行全車快速淨化空氣，利用臭氧將病毒細菌氧化分解，達到殺菌除臭效果，給予良好空氣品質與潔淨車室；車輛安全檢查則有引擎、空調、輪胎和煞車等各系統檢查，貼心守護行車安全。「福斯人禮遇計畫」會員，活動期間享原廠指定保養耗材／煞車片／來令片8折起，以及原廠機油全面8折*，而抗敏防蟎粉塵濾網限量優惠75折。同時，一次自費更換四條馬牌輪胎**的車主，享其中一條免費。為回饋Volkswagen 車主，凡消費滿10,000元即贈雨刷7折優惠券（數量有限，送完為止），消費滿15,000元即可抽車頂行李箱（市價22,200元），歡迎車主即刻預約回廠，感受德系工藝。
台灣福斯汽車再推獨家優惠，指定原廠精品／配件75折，如GTI紅色運動背袋僅需286元，原廠兒童安全座椅全面75折（均配備ISOFIX固定系統）。此外，「福斯人禮遇計畫」會員可以18,888元起（優惠價視車款有所變動）購入車頂行李架與行李箱套裝組，再送專屬貼紙組。除了各式限定精品／配件以外，台灣福斯汽車結合強而有力的行動後援，只要透過My Volkswagen APP完成「鈑噴估價服務」，從 「愛車」頁面中進入，選取車輛和受損區域，依照頁面指示上傳受損區域和四角環車照片給予專業技師評估，便可節省繁瑣程序及寶貴時間，完成估價即可享自費鈑烤零件（不含工資）8折優惠。
台灣福斯汽車矢志提供車主最有力的售後服務體驗，致力打造最完善的My Volkswagen APP，自結合「福斯人禮遇計畫」後，會員累積人數近100,000人。台灣福斯汽車期盼帶來無後顧之憂的擁車旅程及優良服務品質，未來也將持續精進優質服務帶給車主最有活力的品牌體驗。