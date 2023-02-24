Volvo 休旅車系與旅行車系獲《Car & Driver》編輯嚴選獎項首肯
不只安全與科技深受全球市場肯定，VOLVO 以其獨步車壇的北歐美學設計語彙，成為豪華品牌中兼具個性、品味與溫度的最佳代表。根據創刊以來深受北美車迷喜愛且具權威性的汽車媒體 《Car & Driver》 公布的 2023 年編輯嚴選獎 (Editors Choice) 中，VOLVO 包括 XC40、XC60 與 XC90 在內的休旅車系、及 V60 Cross Country 與 V90 Cross Country 兩款跨界旅行車皆獲得此一殊榮。
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2023 年度獲得編輯嚴選肯定的車款都因其獨有的斯堪地那維亞簡約質感內裝風格與強大功能性而獲得一致好評，其中 XC90 更因其「極致的瑞典風格」與「宛如藝品般的內裝」而深受關注，而這也並非 VOLVO 車款首次入榜，在過去十年內 VOLVO 汽車多次榜上有名(註)，也彰顯 《Car & Driver》 對 VOLVO車款的高度認可。除此之外，許多 VOLVO 車型也獲得其他國際獎項肯定，例如 XC60 是 2018 北美年度最佳多功能車款與 2018 年度世界最佳車款；XC90 囊括 2016 北美年度最佳多功能車與 《Motor Trend》 2016 年度最佳休旅等肯定。
《Car & Driver》 總編輯 Tony Quiroga 表示：「每年有數以百萬計的人購買新車，市面上的車款選擇琳琅滿目令人眼花撩亂甚至困惑，而我們的編輯嚴選可說是汽車市場上的榮譽榜，提供給人們理想選擇的參考依據，無論您是首購族找尋最安全的車款、或是找一部假日玩樂用的高性能車，當然也包括各種滿足需求的各類型車款。」
要能進入編輯嚴選肯定的車款必須是經過 《Car & Driver》 領先業界的精密儀器測試，整合編輯對每款車的性能評價、車輛完成預期任務的程度以及每一部車在各級距市場中相對競品的排名順位，並符合 2023 年銷售及編輯部同仁皆實際試駕過的條件下，才能進入評選名單。VOLVO 在過去十年中多次獲得「Car & Driver編輯嚴選」這個備受推崇的榮譽榜單認可，突顯其獨步車壇的斯堪地那維亞美學與兼具實用性的設計語彙。