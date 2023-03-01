▲ 就差這一點點的體貼！Toyota Town Ace Van 超車的關鍵在此

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身為市場後追者，Town Ace Van 考量商業用途，其實沒有讓人有著明顯的前衛與新鮮感，畢竟以耐用、載物為主的設計本意，Town Ace Van 外型仍是大家印象中的方正與簡約，頂多可在反射式 LED 頭燈、LED 尾燈等處找到稍微與新世代車款、對手的差異處。但若從車身尺碼切入，相較於 Veryca 短了約 110mm 的車長、寬了約 9.5mm 的車寬，還有矮了 20mm 的車高，以及增加 40mm 的軸距長度，應該才會是 Town Ace Van 最主要的差異。
簡而言之，Town Ace Van 較矮也較寬，但在更短的車身中有著更長的軸距，卻可以有著一樣 4.9 米的迴轉半徑，代表 Town Ace Van 車內空間可能更大，較寬矮的比例，對於乘坐時的左右餘裕，以及行駛時的穩定度，都會有所助益。
當然，Veryca 較為瘦高的比例，在窄巷穿梭時會有所優勢，且因其較長的車身，讓其允許車內提供三排八人座選項，這一點就是目前 Town Ace Van 所無法達成的任務。
而在前排的駕駛空間中，Town Ace Van 藉由排檔座上移的懸浮式中控台，讓前排駕駛與乘客獲得更好的腿部空間，在窄巷中停車時，也讓駕駛增加了左右下車的選擇彈性，再加上先前試駕 Town Ace 就已感受到較對手更棒的座椅調整機能、較為友善的前輪輪拱位置安排等，還有中控台兩側的置杯架設計，在簡單、耐用為主的中控台設計中，仍可以感受到 Town Ace Van 好那麼一點點的人體工學，或許對於頭家而言這些差異，不見得可以反映在實際的公司車採購價格上，但對於員工工作時駕車環境的改善，應該會有部分的差異。
同樣的 1.5 升直列四缸自然進氣汽油引擎，具備 97ps/6000rpm 最大馬力與 13.7kgm/4400rpm 峰值扭力輸出，搭配著試駕版本的四速自排變速箱（另外也提供五速手排選擇），在終日的台北都會區穿梭，可以明顯感受到其以載重為訴求的密齒比設計，自然無法與一般轎車比擬的引擎精緻度、隔音表現，仍清楚明瞭的說明 Town Ace Van 自身的商用取向。
要說 Town Ace Van 的優勢，自然是其相較於對手大上一截的 825kg 載重能力，且還是以非傳統葉片式彈簧設計而來，採用自身專屬的拖桿式彈簧懸吊，增加了最大載重能力，但若要論耐用性，傳統葉片式彈簧還是有其優點，且在最大載重時，拖桿式彈簧懸吊相較於傳統葉片式彈簧可能更有觸底的疑慮，但要論平時的乘坐舒適度，拖桿式彈簧懸吊似乎又佔上了些便宜，孰優孰劣，還是端看使用者的導向與考量而定。
綜合上述，可以發現，身為市場後追者的 Town Ace Van，透過細部的人體工學改善，再加上更接近當前造車科技的 TSS 主動安全系統搭載，說明了其在商用為主的車型定位中，增加了較對手更多一點的自用氣息，無論是對於駕駛本身的人體工學、對於載客的舒適度，還有對於安全面的防護等，在與對手差異不大的商用價值中，期望透過對自用多一點的友善性，拉出一些市場差異性，也讓 Town Ace Van 除了商用以外，或許在休閒生活面向，也能增加能見度。畢竟就算和泰與 Toyota 的名氣大，對於耕耘商用市場相當資深的中華汽車而言，還是需要拉出市場差異，方能有克敵制勝的機會。但也別忘了，Veryca 除了上述的三排八人座車款以外，也另外還有四驅車型，而這些都還是目前 Town Ace Van 尚未企及的市場領域。
而從 2023 年 1 月的市場表現而論，Town Ace Van 加上既有 Town Ace 車型的策略，似乎也說明了其原先縝密的思考，已有初步的成績。但畢竟商用車的市場不若傳統自用車來得瞬息萬變，Town Ace 家族是否能禁得起頭家們日以繼夜的操駕？後續保養維修的表現是否能讓老闆們滿意？這些都是在新車蜜月期之後，更值得關注的事。
當然，一如 2GameSome 所秉持的宗旨，有新的競爭者，才為讓此市場更為健全與成熟，Town Ace 家族對於輕型商用車市場還會帶來何等的變化？現在改變才正要開始，後續的市場效應，我們繼續期待！