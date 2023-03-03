看不慣台灣12件事！老外「超真實點評」　眾人認無法反駁

曾博恩攻進小巨蛋！最高票價「10萬盤子席」掀熱議

▲曾博恩攻進小巨蛋，最高票價竟10萬元。（圖／寬宏藝術提供）
▲曾博恩攻進小巨蛋，最高票價竟10萬元。（圖／寬宏藝術提供）

記者侯家瑜/綜合報導

薩泰爾娛樂宣布博恩（曾博恩）世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》，今（3）日正式上線售票網頁，演出尚未啟售，主視覺就在網路上掀起熱議，而值得注意的是，日前公開票價後，竟有一張要價10萬的盤子席，讓大家紛紛好奇，誰會購買那10萬元的盤子席？

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▲曾博恩舉辦世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》。（圖／寬宏藝術提供）
▲曾博恩舉辦世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》。（圖／寬宏藝術提供）
此次博恩將成為台北小巨蛋，首位舉辦個人專場的喜劇演員，《破蛋者 BALLBREAKER》除原有攻蛋計畫外，接下來也將移師海外，同步締造第一位以中文舉辦個人單口喜劇世界巡迴的創舉，是對於博恩、薩泰爾娛樂以及台灣喜劇圈的重要里程碑。

此次《破蛋者 BALLBREAKER》相比前幾年在北流舉辦的《雙聲道BliveT》、《三重標準》規模更大，硬體規格也比照國際喜劇演出模式，特別設置四面舞台，要讓小巨蛋所有的觀眾都能一起體驗這場史無前例的萬人喜劇現場。除此之外，售票頁面上，也創下小巨蛋史上最高票價的「10萬盤子席」，網友們好奇猜測，究竟高達6位數的票價中，還有什麼驚喜，也為這場演出留下一處伏筆。

博恩「破蛋消息」在上週主視覺一公開，就在網路造成轟動，對比貼文底下激動的網友們，博恩表示這次從北流到萬人場的小巨蛋演出，其實自己心情是非常平靜的，被問到會不會擔心票房？他堅決地回：「不會。」

《破蛋者 BALLBREAKER》本身意涵也頗具巧思，通常登上小巨蛋時會以「攻蛋」來描述，破蛋一詞本身即有開始的意義，象徵站上小巨蛋舞台的事蹟；然而以英文定義BALLBREAKER 來看，則更接近一項極其耗費心力才能克服的難題，這樣的差異也讓人更加期待曾博恩的《破蛋者 BALLBREAKER》小巨蛋專場的精采演出。2023 曾博恩世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》將在3月10號中午12點啟售，購票請洽寬宏售票。

▲《破蛋者 BALLBREAKER》主視覺公開。（圖／寬宏藝術提供）
▲《破蛋者 BALLBREAKER》主視覺公開。（圖／寬宏藝術提供）

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