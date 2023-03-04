魔獸翻譯被抓包「整段亂翻」！他直播開噴：完全在唬爛
T1職籃上禮拜舉行首屆明星賽，其中的「灌籃大賽」讓不少人感到相當新鮮，來自臺南台鋼獵鷹的「劉駿霆」，決賽漂亮飛過魔獸頭頂灌進，以滿分獲得冠軍，博得滿堂彩。不過當天卻有小插曲，由於魔獸當天擔任「灌籃大賽」的評審，沒想到「魔獸的翻譯者」卻被抓包整段亂翻譯、問題疑似問錯的橋段，引起球迷圈熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
知名籃球YouTuber GM與JTC籃球的主理人Jack共同出席小胡日前直播，提到魔獸翻譯時直接表示「X！那個翻譯亂翻欸！他（翻譯）的內容跟魔獸講的話沒有任何關聯！完全是在睜眼說瞎話，超屌！」
回顧當時畫面，只見當時主持人詢問魔獸「作為一個評審的角色，你用什麼樣的看法，對於這次的比賽，有沒有什麼建議要給我們四位選手」，整個問題完全沒問到「最看好誰」，結果魔獸的回答第一句竟然是「看好馬龍（Marlon Johnson）」翻譯隨後還補充「他覺得他能參與這次的灌籃大賽很開心，他也很期待看到這些參賽者的表現」。
這讓GM超傻眼的說「他（魔獸）哪一句話說他很期待？......翻譯員這麼好當？為什麼不請我去當？你要話唬爛的話，我絕對比他更會話，YT有誰比我更會話唬爛」影片被剪成精華後，不少球迷紛紛回應「真的要笑死了」、「連問題都問錯就有點尷尬了吧」、「小尷尬」。