阿夫魅力狂飆「完美演出0失誤」 小春：彷彿來到演唱會
《大嘻哈時代2》本週客座評審邀請「小春」加入評選，為節目帶來全新火花。先前迪拉胖曾誇讚有「瘦子帥哥tone」的阿夫，在舞台上越來越有自信，本週比賽竟讓小春驚豔，認同他在表演歌曲的編排上很抓耳，讓小春很享受他的表演：「我喜歡他在舞台上的樣子，看起來很鬆很像在看他的個人演唱會。」迪拉胖也給出很高的評價：「他的副歌，讓我找不到缺點。」最嚴厲的陳星翰也難得讚美：「他就是表達終結者，個人魅力沒話講。」
記者侯家瑜/綜合報導
在評審過程中，小春表示作為饒舌歌手最重要的條件，就是每個人都要有自己的樣子，展現最有特色的一面，也給饒舌新秀們建議：「第一要件要有極大的自信，不管是遇到甚麼樣的困難都要想辦法突破逆境。」這季參賽者語言多元，小春認為因為音階的關係，唱台語會比較簡單，「它的音階有些比較像英文，國語有一聲、二聲、ㄅㄆㄇ比較多一點。」而先前有許多選手忘詞，小春表示雖然當饒舌歌手詞比較多，但要一直不斷的練習，一直去順它，在錄歌的時候就要習慣把它背好，在錄音的時候也會比較游刃有餘。
另外，阿跨面也是很有特色的選手，他讓大家印象最深刻的，就是上節目總是穿藍白拖，演唱方面也讓小春激賞，小春笑說：「你以後表演應該不會只穿同一件衣服，因為我會送你！」陳星翰則開玩笑說：「有沒發現他腳趾在藍白拖外面。」小春還趕緊補說：「沒關係，我會再送他一雙夾腳。」對於阿跨面的表現，迪拉胖也盛讚，直呼：「他是我想要簽的人。」