迷客夏蜂迷季2.0上市！藏雙重配料 買2杯送療癒語錄磁鐵
去年以蜂蜜拿鐵引起粉絲搶喝的迷客夏回歸「蜂迷季」，同樣使用蜜蜂工坊100%真百花蜂蜜，再度推出3款全新2.0飲品，為「蜜啵雪寶」打造雙重配料「纖脆奇亞籽＋脆啵啵球」滿足咀嚼控，並攜手誠品書店暢銷榜年度冠軍作家黃山料，推出15款聯名療癒語錄書籤磁鐵，為大家找到愛情正能量。3/8起購買2杯「蜂迷季2.0」手搖飲即可免費獲得乙個；或單杯加價購25元也能擁有。
記者蕭涵云/台北報導
迷客夏2023年再度使用產地直達餐桌的蜜蜂工坊100%真百花蜂蜜，打造3款「蜂迷季2.0」全新手搖飲，詮釋愛情的酸甜。以葡萄柚為主軸的「柚蜜白玉」，搭配滑嫩綠茶凍與經典Q彈白玉珍珠，微酸又微甜；搭配緋紅洛神的「蜜啵雪寶」，則有嶄新雙重配料「纖脆奇亞籽＋脆啵啵球」滿足咀嚼控；還有與經典琥珀烏龍茶調製而成的「蜜香烏龍拿鐵」，在濃郁焙火茶香中喝得到蜜香交織綠光鮮奶的醇濃滋味。
今年迷客夏還攜手連續2年登上誠品書店暢銷榜，年度冠軍作家黃山料創作愛情百態專屬語錄，「如果是你，晚點遇見也可以」、「走吧走吧，把生活活得晴空萬里」等4款共15句限量聯名療癒書籤磁鐵，呼應白色情人節傳遞愛情正能量。只要3/8起，購買蜂迷季2.0新品，2杯以上即免費贈愛情療癒語錄磁鐵書籤乙個；或單杯以25元加價購也可獲得乙個（全台限量 53000個，款式隨機售／贈完為止、可累計）。
另外，大苑子則回歸旺來系列，選用台農17號春蜜金鑽鳳梨打造的「旺來翡翠」、「芭梨戀人」再度開賣，並全新推出「旺來蜜朵朵」，以新鮮鳳梨鮮搾後加入新鮮彈潤的銀耳，口感酸甜又豐富。現在於台北市府夢想店購買飲料或任何商品，都可以享有「旺來霜淇淋」加購價99元優惠。