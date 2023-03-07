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影后《重啟人生》輪迴5輪！重生路出現朋友「放棄轉世」

▲《重啟人生》中，安藤櫻（右）的輪迴人生出現新夥伴。（圖／KKTV）
▲《重啟人生》中，安藤櫻（右）的輪迴人生出現新夥伴。（圖／KKTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

本季討論度最高的日劇非《重啟人生》莫屬！該劇由影后安藤櫻飾演主角近藤麻美，她為了獲得想要的來世生活，在不斷重新來過的人生裡，努力累積陰德。除了安藤櫻的精湛演技，參演演員們的實力也非常到位，故事出現滿滿驚喜。

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▲《重啟人生》主角第三輪人生當製作人，設定穿黑色系。（圖／KKTV）
▲《重啟人生》主角第3輪人生是當製作人，設定為黑色系。（圖／KKTV）
《重啟人生》播出後收視率屢創新高，網路話題不斷，從第8集開始劇情進入全新轉折，麻美的輪迴人生出現同伴，為了改變好友的命運，麻美放棄轉世為人的機會，走向最後一輪人生。而8、9集播出後均一舉登上Twitter世界趨勢關鍵字第一名，獲得好評。

除了新穎故事主題，該劇演出卡司也充滿亮點，與安藤櫻相像程度堪比雙胞胎的江口德子，也在最終章現身，兩人同框共演的畫面引發討論。大咖演員淺野忠信亦演出神祕的關鍵角色，令觀眾直呼超驚喜，網友也眼尖發現，飾演幼稚園老師的中田久留美，就是淺野忠信去年才剛宣布婚訊的第二任妻子。

日前，日本最大戲劇、動漫評論網站「Filmarks」公布冬季話題日劇調查中期結果，《重啟人生》不負眾望拿下第一名，劇中所出現的B.B Call、電子雞、Gameboy、拍貼機等等物品引起世代共鳴。此外，電視台將劇中出現的37首經典歌曲集結成合輯發行，網友表示這是「非買不可」的周邊商品。

該劇拍攝時，剛好遇到安藤櫻37歲生日，劇組讓染谷將太在KTV包廂中突然端出蛋糕幫她慶生，安藤櫻又驚又喜，發文表示：「能夠遇到像寶物一樣珍貴的作品，並在生日還受到祝福，真的非常開心。我一直對自己的生日感到害羞，想逃避，但今天卻只感到幸福，太棒了！」

《重啟人生》的成功並非偶然，編劇笨蛋節奏與製作人小田玲奈受訪時透露許多幕後故事，為了呈現編劇想要的「平凡」、「普通」，劇中大量看似不重要的對話，都是為了觀眾體會「真實感」的重要鋪陳，這些沒有意義的對話，也蘊含重要的故事線索，成為後面令人驚豔的滿滿彩蛋。製作人坦言，雖然大家心裡都明白，在第一集播出前都還是很擔心，好在觀眾的反饋讓他們放下心中大石。

除了對白之外，服裝設定也煞費苦心，像是第1輪大地色、第2輪白色、第3輪黑色，都是代表主角麻美在該輪人生的職業，而在第5輪人生選擇成為機師的她，私服顏色也變成代表航空公司的紅白色，再度引起網友討論。《重啟人生》可至KKTV收看。

▲《重啟人生》第五輪人生，是紅白配色機師造型。（圖／KKTV）
▲《重啟人生》第5輪人生，是紅白配色機師造型。（圖／KKTV）

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