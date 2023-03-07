影后《重啟人生》輪迴5輪！重生路出現朋友「放棄轉世」

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了新穎故事主題，該劇演出卡司也充滿亮點，與安藤櫻相像程度堪比雙胞胎的江口德子，也在最終章現身，兩人同框共演的畫面引發討論。大咖演員淺野忠信亦演出神祕的關鍵角色，令觀眾直呼超驚喜，網友也眼尖發現，飾演幼稚園老師的中田久留美，就是淺野忠信去年才剛宣布婚訊的第二任妻子。
日前，日本最大戲劇、動漫評論網站「Filmarks」公布冬季話題日劇調查中期結果，《重啟人生》不負眾望拿下第一名，劇中所出現的B.B Call、電子雞、Gameboy、拍貼機等等物品引起世代共鳴。此外，電視台將劇中出現的37首經典歌曲集結成合輯發行，網友表示這是「非買不可」的周邊商品。
該劇拍攝時，剛好遇到安藤櫻37歲生日，劇組讓染谷將太在KTV包廂中突然端出蛋糕幫她慶生，安藤櫻又驚又喜，發文表示：「能夠遇到像寶物一樣珍貴的作品，並在生日還受到祝福，真的非常開心。我一直對自己的生日感到害羞，想逃避，但今天卻只感到幸福，太棒了！」
《重啟人生》的成功並非偶然，編劇笨蛋節奏與製作人小田玲奈受訪時透露許多幕後故事，為了呈現編劇想要的「平凡」、「普通」，劇中大量看似不重要的對話，都是為了觀眾體會「真實感」的重要鋪陳，這些沒有意義的對話，也蘊含重要的故事線索，成為後面令人驚豔的滿滿彩蛋。製作人坦言，雖然大家心裡都明白，在第一集播出前都還是很擔心，好在觀眾的反饋讓他們放下心中大石。
除了對白之外，服裝設定也煞費苦心，像是第1輪大地色、第2輪白色、第3輪黑色，都是代表主角麻美在該輪人生的職業，而在第5輪人生選擇成為機師的她，私服顏色也變成代表航空公司的紅白色，再度引起網友討論。《重啟人生》可至KKTV收看。