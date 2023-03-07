▲ Hyundai Ioniq 6 169.9 萬上市！Tucson L 油電、大改款 Kona 今年陸續推出

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流線造型 700 顆 Pixel Light 設計 純電跑車數位科技座艙
在母廠奧援「一年一款電動新車」、「一年一款國產新車」承諾下，全新登場的 Ioniq 6，擁有源自「Prophecy」概念車的身型，以前保桿 AAF 智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾、跑車尾翼設計以及 20 吋切削低風阻輪圈，造就 0.21cd 風阻表現。內裝設計上，雙 12.3 吋數位儀錶，雙前座全傾倒電動座椅（附加熱/通風功能），Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、BOSE 高階音響系統、64 色雙色沉浸氣氛燈（附車速連動），營造未來科技的車室氛圍感。
高識別的「 Parametric Pixels 」參數化設計元素大量應用於Ioniq 6，高達 700 個 Pixels Light 數位像素 LED 燈，包含車頭 LED 日行燈、車尾貫穿式 LED 尾燈、LED 倒車燈，運用 Ioniq 標誌性的像素化設計，打造獨特且充滿科技感的前衛風格。首次導入 IFS 智慧動態頭燈照明系統，自動偵測周圍車輛並迅速變更燈型調節照明，提升行車的安全性同時保有清晰的行車視野。
車室內受惠於先進 E-GMP 電動車模組化底盤，Ioniq 6 軸距長達 2,950mm，短前後懸設計將空間最大限度保留給乘座。後座則搭載 V2L（Vehicle To Load）外接供電功能，具備雙向電力供應能力，隨時隨地提供電能補充。車內設計多處機能空間，包含門板上採用 Button-less 漸層式門板，加大置物空間且使用上更加便利；天橋式中控台則提供額外的專屬空間，對應生活中的各種收納需求。同步上市並可加價客製訂購米白色內裝註1或選配 Premium package 電動玻璃天窗及 HUD 抬頭顯示器註2。
業界最強電池電能控制 締造潔淨智能新享受
安全科技方面，Ioniq 6 標配 Hyundai SmartSense 完整主動安全輔助系統，包含達 Level2 半自動駕駛輔助等級的 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA 前方主動煞停輔助系統（含行人偵測、FCA-JX 路口偵測），以及 RCCA 後方交通防撞輔助系統、BCA/BSD 盲區碰撞避免輔助、HBA 智慧型遠近光燈調節系統，以及 EV600 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影響輔助系統、SEA 安全下車輔助以及首次導入 RSPA 2.0 智能遙控停車輔助系統，透過超聲波雷達以及全方位攝影機識別停車線停車，斜線車位也能自控進出。
Ioniq 6 同時取材自然環保材質運用在外觀及內裝中，包含永續皮革、回收塗料、回收PET織料等，打造更純淨的新體驗。Ioniq 6 今年度配額 300台，即刻起於「HYUNDAI Click To Buy」線上訂購平台接受訂購，上市加贈 2 年極速充電金(市值 40,000 元)、獨家科技 V2L 外接供電系統、家用充電註3。而在 3 月 7 日下午 1 點 30 分開賣之後，短短不到一個小時時間，今年 300 輛配額已全數銷售告罄。
數位銷售服務體驗方面，南陽實業 3 月起推出數位化顧客服務「WE CARE 3.0」，從銷售、售後到日常行動服務全數再生級，包含全車系線上訂車系統、新車訂售管理與電子 e 化流程，售後服務新增保修數位支付、鈑噴線上估價、60 分鐘超級快保等，為了滿足車主用車生涯需求，專屬 Hyundai APP 集結南陽關係企業資源，整合了保險續保、融資、中古車買賣等相關業務，並建立線上商城推出車用部品選購。
註1：米白色內裝選配加價$20,000元(僅限EV600以上車型受訂生產)
註2：Premium Package選配加價$70,000元(僅限EV600 Performance車型受訂生產)
註3：贈送U-Charger不含安裝作業，居家安裝辦法依官網公告為準。