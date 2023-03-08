前瞻2030熱門產業需求　考生選科大也能成搶手人才

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為了佈局未來人才需求，已經有半導體、智慧製造、觀光服務等上市企業與大學進行產學人才培育計畫，希望能從學校對接實習到職場的生涯規劃，大學網建議，相關科系在個人申請管道當中，可能因採計科目門檻，被「卡標」，可考慮科技大學的「四技申請」管道，也能是2030年的熱門產業人才科系。
在新興科技不斷竄起，AI、5G智慧科技浪潮下，南亞科人力資源處處長謝章志建議同學，首先對自己的專長、興趣有清楚的了解，確定自己的方向。進一步了解各科大是否配合產業需求有緊密產學、實習合作，多接觸、了解業界動態，再結合自己未來志向，選擇最符合自己的科大與科系。
德微科技經營管理處處長吳佳臻則說，科大的同學對於自己的未來方向較一般大學生明確，在校外實習時學習動力強、好奇心與企圖心旺盛，願意有耐心的磨練自我，以習得一技之長。不管是華夏科大、東南科大、龍華科大、明新科大等和德微科技產學合作的實習生身上都有這些特質。
日月光半導體人力資源暨公共關係處資深處長郭品泓認為，科大人最大的優勢就是實作能力強，在校所學可以直接銜接企業需求，是最能接地氣的重要人才來源管道，建議學子，在填志願時，選擇辦學嚴謹、評鑑優良的優質科大，可詢問是否與台灣重點產業或企業建教合作，於學涯過程中同步累積企業職涯的實務經驗。
台達電人力資源處人資長陳啟禎則提到，台達依照專業領域與許多科大都有緊密合作，包含台科、北科、雲科、龍華科技大學、萬能科技大學、勤益科技大學、南台科技大學等。科大生具備動手做的經驗、實務操作能力強，能快速接軌產業實際的工作內容，幫助第一線解決問題，提出可執行性高的規劃。
穩懋半導體招聘任用部經理張孟婷則建議考生，累積對各產業多元型態及趨勢的了解，並探索自己的熱情所在，對於自身職涯規劃將會有相當大的助益。穩懋提供學年實習、學期實習的產學合作模式，並有全面及階段性的教育訓練，以強化理論與技術串接的實務經驗，順利接軌就業市場，和科大共同培育半導體製程及設備產業實務人才。