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前瞻2030熱門產業需求　考生選科大也能成搶手人才

▲大學問網站與台灣教育智庫今（8）日舉行「大學選志願v.s. 2030產業搶手人才需求」記者會，提供針對未來人才需求的選系建議。（圖／主辦方提供）
▲大學問網站與台灣教育智庫今（8）日舉行「大學選志願v.s. 2030產業搶手人才需求」記者會，提供針對未來人才需求的選系建議。（圖／主辦方提供）

記者黃仁杰／台北報導

AI浪潮迫使職場人才面對數位轉型，同時也創造出新的工作機會。國發會預估，2030年台灣人才需求將增加68.1萬中階技術人才職缺，包括智慧製造、智慧醫療、醫療保健、遠距商機等領域，大學問網站與台灣教育智庫今（8）日舉行「大學選志願v.s. 2030產業搶手人才需求」記者會，提供針對未來人才需求的選系建議。

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國發會預估2030年，國內產業六大人力需求，為資料科學家、資訊安全分析、AI工程師、機器人工程師以及醫療照護等領域。這當中包括智慧製造、半導體等產業。大學問網站執行長暨台灣教育智庫執行秘書魏佳卉指出，從今年大學招生六大趨勢可以見到與熱門人力需求產業相關的工程學群、資訊學群、醫藥衛生學群，以及財經學群的數位金融等科系，今年招生名額皆有增加。

為了佈局未來人才需求，已經有半導體、智慧製造、觀光服務等上市企業與大學進行產學人才培育計畫，希望能從學校對接實習到職場的生涯規劃，大學網建議，相關科系在個人申請管道當中，可能因採計科目門檻，被「卡標」，可考慮科技大學的「四技申請」管道，也能是2030年的熱門產業人才科系。

在新興科技不斷竄起，AI、5G智慧科技浪潮下，南亞科人力資源處處長謝章志建議同學，首先對自己的專長、興趣有清楚的了解，確定自己的方向。進一步了解各科大是否配合產業需求有緊密產學、實習合作，多接觸、了解業界動態，再結合自己未來志向，選擇最符合自己的科大與科系。

德微科技經營管理處處長吳佳臻則說，科大的同學對於自己的未來方向較一般大學生明確，在校外實習時學習動力強、好奇心與企圖心旺盛，願意有耐心的磨練自我，以習得一技之長。不管是華夏科大、東南科大、龍華科大、明新科大等和德微科技產學合作的實習生身上都有這些特質。

日月光半導體人力資源暨公共關係處資深處長郭品泓認為，科大人最大的優勢就是實作能力強，在校所學可以直接銜接企業需求，是最能接地氣的重要人才來源管道，建議學子，在填志願時，選擇辦學嚴謹、評鑑優良的優質科大，可詢問是否與台灣重點產業或企業建教合作，於學涯過程中同步累積企業職涯的實務經驗。

台達電人力資源處人資長陳啟禎則提到，台達依照專業領域與許多科大都有緊密合作，包含台科、北科、雲科、龍華科技大學、萬能科技大學、勤益科技大學、南台科技大學等。科大生具備動手做的經驗、實務操作能力強，能快速接軌產業實際的工作內容，幫助第一線解決問題，提出可執行性高的規劃。

穩懋半導體招聘任用部經理張孟婷則建議考生，累積對各產業多元型態及趨勢的了解，並探索自己的熱情所在，對於自身職涯規劃將會有相當大的助益。穩懋提供學年實習、學期實習的產學合作模式，並有全面及階段性的教育訓練，以強化理論與技術串接的實務經驗，順利接軌就業市場，和科大共同培育半導體製程及設備產業實務人才。

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