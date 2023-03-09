2023年「女性世界年度風雲車」最終贏家是Kia Niro

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在此之前，2023年度各級距獲選車款如下：
| 最佳都會用車
| 最佳家庭SUV
| 最佳大型車
| Kia Niro
| Jeep Avenger
| Citroën C5 X
| 最佳大型SUV
| 最佳4X4 & Pick-Up
| 最佳性能車
| Nissan X-Trail
| Ford Ranger
| Audi RS 3
不過在幾經審查後，天秤開始傾向Kia Niro，以下為部分評審所做的評論：
來自美國的Elana Scherr表示：Kia Niro提供了消費者完整的選項，顯然配得上這個想像，擁有多種動力系統可選、時尚的設計、易於使用的技術、舒適的座椅和經濟實惠，使其在激烈的競爭中脫穎而出。
比利時評審Sabrina Parant：「Kia繼EV 6和Sportage之後，持續帶給我深刻印象，Niro展現靈活動態、有吸引力的設計，並兼具質感與豪華，同時有一系列的動力系統可選，足以滿足所有駕駛者的移動需求；我特別欣賞他的舒適空間與科技，是一輛能取悅一切的汽車。。
塞浦路斯共和國和北塞浦路斯土耳其共和國代表Alix Capper-Murdoch則表示：「我強烈推薦給任何男女與家庭，因為它擁有無盡的安全功能，長期保固與完整地現代科技，以及寬敞車內空間，父母可以放心的駕駛Niro載著孩子四處遊玩。」
所有投票都會透過紐西蘭奧克蘭的Grant Thornton會計師事務所進行驗證，最終來自五大洲45個國家之63位女性汽車媒體從業人員，選擇了她們心目中的 2023 年世界最佳汽車。