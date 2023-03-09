曾合作熊仔！台灣元老級饒舌歌手「Shian蝦味先」猝逝
▲台灣元老級饒舌歌手「Shian蝦味先」驚傳因為心肌梗塞猝逝，享年37歲。（圖／翻攝自YT）
記者郭佩蓉/綜合報導
2023-03-09 14:58:27
台灣元老級饒舌歌手「Shian蝦味先」驚傳猝逝，享年37歲，死因則是心肌梗塞。過去為饒舌團體「DaFellaz」一員，曾和熊仔等歌手合作，作品、饒舌技巧都受到許多圈內人士、歌迷肯定。怎知近年較少出現的他竟傳出猝逝消息，讓演藝圈好友們、粉絲不敢置信，紛紛發文哀悼，也證實了死訊。
根據《CTWANT》報導，Shian蝦味先的死因疑似是心肌梗塞。Shian蝦味先在2010年與Jayson成立饒舌團體「DaFellaz」，擅長東岸饒舌曲風，2013年與熊仔、饒舌歌手6yi7合作歌曲 ▲台灣元老級饒舌歌手「Shian蝦味先」曾與熊仔、6yi7合作歌曲〈經典重現〉。（圖／翻攝自6yi7 YT） 〈經典重現〉，被網友大讚：「蝦味先的詞帶我回到過去的時代而且很有感覺，這首歌在我心中給蝦味先很高的評價」、「真的經典」、「這首也隨時間成為了心中的經典。」死訊傳出後，也有人再次回味此曲，感嘆：「等不到經典重現了」、「剛剛再來聽真的很想哭，RIP」。
與熊仔、6yi7合作〈經典重現〉後，Shian蝦味先又推出〈預防針〉、〈現在沒有空〉等歌曲，不過他並未深耕演藝圈，消失好一段時間。直到2021年與6yi7、Jerry Sung、蛋頭BG8LOCC和BR一起呈現〈宇宙Universe Cypher 2Φ21〉，可見其在台灣饒舌圈具有一定地位。
對此，饒舌圈內人士紛紛發文哀悼，在節目《大嘻哈時代》擔任大魔王的RPG就在臉書發文：「我會記得以前一起寫歌，一起彩排、一起演出的時光，那個才華洋溢充滿熱情的你最帥的樣子，R.I.P.。」臉書粉專《饒舌狂愛之家2.0：嘻哈百視達.tw》也發文哀悼：「一張台灣hip-hop饒舌音樂作品中被埋沒在海底的鑽石。直到粉化的前一刻，一直都未被人們看到它那閃耀的光芒。RIP 蝦味先 , god is being with you」。 ▲Shian蝦味先（右2）驚傳猝逝。（圖／翻攝自Allen Flex IG） ▲在節目《大嘻哈時代》擔任大魔王的RPG在臉書發文哀悼Shian蝦味先。（圖／翻攝自臉書Huo Ning Chang） ▲臉書粉專《饒舌狂愛之家2.0：嘻哈百視達.tw》也發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）