▲ Melody 駕馭BMW iX 釋放自信光芒

自信、獨立、獨一無二一直以來都是BMW女性車主所展現的生活態度，需要的不再只是一輛能夠滿足日常生活外出與購物需求的車，而是能襯托出專屬她帥氣與瀟灑性格的完美車款，BMW長期支持新時代女性追求獨立自主與自我成就，透過各領域的女性對談以及女力論壇充分展現BMW對於女性車主的重視，更鼓勵BMW企業中的女性員工嘗試更多工作上的可能性，跳脫框架，不再扮演社會賦予女性的刻板角色，成為不可忽視的力量。今年，再度以「Way To Sparkle」的自信宣言，將所有女性力量連結在一起，透過駕馭尋找不受限的自己，告訴眾人享受過程比結果重要、勇於接受獨特的自我並不斷接受挑戰，喚醒每位女性心中的果敢無懼，此次BMW總代理汎德將攜手殷悅Melody以BMW iX豪華純電旗艦休旅展現無比的自信光芒，開啟屬於自己的閃耀篇章。
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現代社會中，許多人都擁有斜槓身分，Melody亦是如此，她是獨立女性，同時也擁有妻子與母親的身分，「對於我而言的sparkle，是在很多事情中找到平衡。」Melody在過程與結果間找到平衡，也在自己跟眾人眼光間尋得平衡，不需要外在給予掌聲，依舊活得漂亮瀟灑，就是BMW所堅信的「Way To Sparkle」。Melody也鼓勵所有女生要不斷學習、閱讀並且多與不同人的接觸，並且她也以自己22歲隻身前來台灣追尋夢想的經歷為例，告訴女性要勇於逐夢。「不要把挫折當負面的事，有時候你要感謝挫折，它可能是你人生的轉捩點。要勇敢踏出舒適圈，勇於接受挑戰，不要安於現狀，人生是充滿不同的驚喜與挑戰，永遠會有更新更好更有趣的自己。」勇往直前才能讓花火隨時綻放。
「女性的力量很神奇，既可以感性優雅、也可以堅定具有韌性，透過不斷的自我提升，成為最閃耀的自己。」在生活中，Melody重視家庭，同時也重視個人事業的自我追求，為此她開設了Podcast節目，也精進自己主持技巧，她鼓勵每一位女性生命的力量操之在己，就如同BMW一直以來所堅持的駕馭樂趣，鼓勵所有女性掌控自己的方向盤主導人生方向，突破層層關卡，淬鍊出更堅定的力量，掌握屬於自己的節奏，拋開社會的期待勇敢展現自己的「Way To Sparkle」。今日為3月8日國際婦女節，BMW總代理汎德特別推出BMW 「Way To Sparkle」專屬濾鏡，邀請身邊所有女性朋友綻放光彩，釋放妳的閃耀魅力。