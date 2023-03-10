Isuzu發表全新第七代N、F系列商用車，並首度加入電動車型

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在外觀上，全新N系列有了更為年輕前衛的設計感，以雙V型水箱護罩搭配ㄑ字形LED日型燈，展現新氣象。內裝部分，也以建立熟悉感與易於上手為主要設計依歸，同時兼具商用車強調的耐用性；考量駕駛者的多樣性、內裝以中性色調為主要基調，在人員會較頻繁觸摸的區域，採用高對比與具防刮醒的黑色材質
同時，車內整體布局以駕駛者為中心開發，以增加頭部、前方與側面的空間，以提高駕駛者的乘坐舒適度與減輕疲勞，提供同級車最寬敞的車內空間。除提升車內空間外，車門面積也加大，以及將車外車門把手設置在車門中央的位置，增加上下車的便利性。而在強化提升駕駛便利性部分，Isuzu徹底更新了所有操作介面，例如採用盤徑較小的方向盤、並優化提高踏板的位置，讓每位駕駛者可以更輕易地調整至最佳的駕駛姿勢。
此外，部分車型增配駕駛座一體化扶手與加熱功能，讓駕駛在冬季可以有更舒適地駕駛環境。儀錶板中則加入7吋多功能顯示幕，提供完整車輛各種訊息，最大限度地減少駕駛在駕駛過程中移開視線的距離；並且設置許多車內置物空間，便於收納物品。
為進一步減少二氧化碳的排放與提升燃油經濟性，Isuzu開發了全新的Smooth Intelligent TransMission 〈ISIM〉9速雙離合器自手排變速系統，即使是持有自排駕照的朋友也可以輕鬆駕駛，並且搭配了4JZ1系列引擎〈具有150PS與175PS兩種動力規格〉，以提供高效率的動能。
全新N系列安全性上可說是獲得了大幅精進，更配有了包括：十字路口轉向防碰撞預煞系統、全速域ACC主動定速巡航系統、車道維持輔助系統、緊急駕駛停止系統和駕駛員緊急輔助系統、主動式頭燈、智慧限速系統、前方防碰撞預警系統〈可偵測行人與自行車〉等日本輕型卡車首見的主動安全科技，並配有駕駛疲勞警示系統，監控駕駛者的精神狀態，其中若當駕駛者突然有急性疾病、身體不適時，只需一個按鍵即可啟動緊急駕駛停止系統和駕駛員緊急輔助系統，系統便會逐漸將車輛煞停，並開啟警示燈與發出警示聲，以提醒旁車與旁人注意。同時也將電子手煞車列為標準配備，讓整體安全達到與當前乘用車相當水準。
而為了迎合當前的數位聯網趨勢，全新N系列也導入了最新的聯網技術，基於 2022 年 10 月推出的商用車信息平台 GATEX，結合商用車遠端訊息處理服務MIMAMORI與車輛正常運行時間支援服務PREISM等，以利車隊運行管理。
而本次N系列改款，另一個最重要的亮點，就是首度加入了以Isuzu最新I-MACS平台開發的純電動車型，而且如同柴油車型，可對應到3.5噸至7.5頓之不同總種規格，並盡可能地與柴油車型共享基礎結構，以提供與柴油車型相同的車後車身兼容性，可依需求裝配不同載具，讓商用車用戶可以輕易地操作使用電動商車。
而全新N系列的電動車型，可依據需求與車身配置，搭載最少兩組，最多五組的電池模組，並且具有氣溫監控系統，以確保在低溫狀態下，也可以正常運作。
全新N系列含稅基本售價自6,481,200日元起，在日本的總年販售目標為40,000輛。至於全新世代的F系列則會到2023年夏天正式上市。