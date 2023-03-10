▲ 鋼砲傳奇 Volkswagen GTI 湖畔嘉年華將移師德國狼堡

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承襲賽道精神與駕馭樂趣，Golf GTI 動力採用 EA888 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 245ps，最大扭力 37.8kgm／rpm，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱， 展現 0 到 100 km/h 加速只需 6.3 秒的實力。此外，Golf GTI 全面標配具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統、GTI 專屬 VAQ 前軸電子液壓限滑差速器和 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊阻尼快速調整對應路況；其中，專屬VAQ前軸電子液壓限滑差速器能將 37.8kgm 扭力在激烈的過彎當中，針對前軸的內外輪做最完美分配，提供高速過彎極限。
Golf GTI 車頭具有 GTI 專屬車型銘牌以及紅色水箱護罩飾條，一展專屬質感，而極具特色的 GTI 專屬 X 型前霧燈整合於蜂巢狀氣壩中，同時搭配 19 吋 Adelaide鋁合金輪圈使車身更為輕量化、GTI 專屬高性能煞車卡鉗與紅色烤漆塗裝，排氣管採用雙邊單出設計，再現完美濃厚跑格。此外，Golf GTI 還搭載全LED科技的 IQ. LIGHT 智慧燈組，包括 LED 遠近光頭燈、LED 高亮度尾燈（附動態轉向指示燈），帶來優異的照明系統，與光感應自動頭燈完美搭配，使其成為唯一焦點。
Golf GTI 搭載新世代 Innovision Cockpit 智能科技數位化座艙，10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表及 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），擁有 GTI 專屬介面及功能，其中包含 G-Force／Ba r增壓值／賽道單圈計時等跑車資訊，給予喜愛性能的車主高度戰鬥化操駕介面，車室空間蘊含各式 GTI 專屬配備，囊括 GTI 專屬三幅運動化真皮多功能觸控式方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，同時搭配 Vienna 真皮跑車型座椅，並且附有駕駛座多向電動調整附記憶功能，打造更運動化的氛圍，再顯濃厚鋼砲魂。
Volkswagen 打造純然戰鬥氣息G TI，積極凝聚品牌精神，於 2024 年德國狼堡重新打造最大盛宴 GTI 湖畔嘉年華，引領世界各地車主共襄盛舉，共創專屬 GTI 車迷的美好回憶。