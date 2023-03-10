▲ 宏佳騰 Dory / Gather 125 新登場！美型、運輸雙優選

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(Dory 車系官網連結：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/dory125)
標榜安全、靈活、好騎好載，專為商務而生的全新 Gather 125 三輪商務車，不僅是宏佳騰跨足商用運輸市場的主力車款，也是繼2021年10月底發表全台首款電動三輪商務車款 Ai-2 之後，Gather 車系再次為消費者帶來不同動力選擇的新產品。為了提供廣大頭家們「商好載、商輕鬆」的騎乘與用車體驗，全新 Gather 125 的後雙輪傳動系統採用三點一面設計，行駛時除了重心更穩定，更具備超越三輪車款的轉向能力，轉彎時可同步調配兩組後輪速率，過彎時依然能夠保持平穩載貨，無須擔心路面顛簸；其配置的 Class D 頂規汽車等級頭燈，讓夜間行車視野依然清晰無虞。全新Gather 125 擁有多樣化的裝載性，提供了"46 公分加寬前腳踏"、"52 公分加寬後置物空間"、"高彈性前置物空間"三大空間展現強大的載物能力，除了提升上下車及騎乘時的便利舒適性，同時能夠輕鬆地置放外送箱，後置物空間的平坦化設計，讓載運貨物時更加穩固牢靠，搭配省力駐車拉桿的輔助，即使貨物較重也不用因為立中柱或踢側柱，額外增加工作負擔。此外，原廠也特別針對全新 Gather 125 推出專用金屬前貨架（建議售價 $2,566 元）、專用機能後貨架（建議售價 $2,951 元）等精品系列，讓騎士可自行選購搭配運用。
(Gather車系官網連結：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/gather)
三月份促銷再加碼輕鬆購車低負擔 STR 車系專屬精品隨心選
為讓更多消費者能夠輕鬆入主自己心儀的車款，宏佳騰持續加碼推出 3 月份專屬促銷方案，即日起至 3 月 31 日活動期間購車即享眾多好康：
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- New CO-IN車系，可享優惠方案三選一(1.現金購車享 7,000 元購車金(現折)。2.信貸分期享最高 36 期 0 利率。3.信用卡購車享最高 24 期 0 利率)，貼心為每一位準車主妥善規畫您的購車資金。
- 入主MY車系的車主，即同步贈送「騎士多用途防水包」。
即刻搭配汰舊換新最高 6,300 元補助 （環保署汰舊換新補助 2,000 元、貨物稅減徵 4,000 元及廢車回收 300元），入手宏佳騰 Dory 125，購車價最低 63,500 元起（不含牌險）。入主宏佳騰 Gather 125 可再享現金購車現折 8,000 元，購車價最低 113,500 元起（不含牌險）。誠摯邀請致電宏佳騰機車全台經銷商門市諮詢相關購車詳情，也歡迎您進一步預約親臨門市賞車體驗。欲知更多車款優惠內容，請上宏佳騰機車官網、FB/IG 官方粉絲團查詢。