4至6月團費曝！美加大漲7至8成　遊韓跌1成、賞櫻最優惠

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品保協會指出，韓國因疫情趨緩，各航空幾乎都已復飛，機位數大增，但首爾因有正航班（華航、長榮、大韓、韓亞）及廉價航空可選擇，導致團體售價高低區間較大；釜山及濟州以廉價航空班機為主，雖航班並未像首爾航班這麼多，但遇到銷售不佳時，票價波動彈性也很大。
品保協會表示，韓國團費4至6月份，已恢復至疫情前的售價，價格非常親民，韓國首爾行程團費最低 11,800元、濟州島最低12,900元，且各個航點上都已恢復至7成，所以4至6月份出遊最優惠，機位最穩定；賞櫻亦屬韓國最優惠，清明連休機位仍多。
日本高團費主因包括入境檢疫人員、地面代理（ANA/JAL）人員不足；班機增加有限，影響票價調漲；日圓貶值，日本國內旅遊興起，以及韓國包機赴日本大幅增加，導致飯店、餐廳供不應求。
目前旅客報名以大城市（大阪／東京）為旅遊的重點，3月13日將全面脫掉口罩、碰到櫻花祭、立山雪牆開山，需求非常大，因班機增加有限，影響票價調漲，和疫情前比漲幅約1至2成，不過和第一季相比也有約1至2成跌幅。
東南亞地區，雖然泰國將於6月1日起實施徵收百元入境費，以空路方式前往須支付300泰銖、透過陸路和水路方式須支付150泰銖，但多數旅行業者選擇自行吸收，且泰國曼谷於1月初取消需疫苗證明後，市場陸續出現許多促銷團來刺激買氣；菲律賓則因主要旅遊點航班長灘島及宿霧年前新增加航班，為刺激買氣，於第二季調降價格。
美加旅遊在疫情後，因巴士、旅館費用漲幅大，也因人工短缺，部分旅館無法正常接待；第二季雖有星宇航空加入，但因航空公司依市場需求報價，導致票價仍高居不下。整體團費比疫前同期大漲7至8成，也比今年1至3月漲了3至4成，美西8到10天團費介於74,900至98,900元間；美東10至11天團費，則為96,900至120,000元。
飛往歐洲航點已恢復正常，但航空票價比起疫情前調漲約2至3成，額外需求團體機位，航空公司依市場需求來報價，普遍高於系列團體票，歐洲當地飯店、巴士、餐費皆已調漲，導致第二季的團體報價也比以往高出約2成，種種因素導致團體票已無以往票價優勢，整體團費比今年第一季漲約2成、比疫情前貴3成。
澳洲4至6月為當地秋季，最適合旅遊的季節，紐西蘭在這一季依舊是熱門路線，許多公司行號的員工旅遊或獎勵旅遊都選擇安排在這時段前往。因應通貨膨脹及反應成本，紐澳團費比疫前同期漲約1至2成，但因機票價格調降，澳洲團費比今年第一季降約3,000元，紐西蘭降約4,000元。
另外，中亞非地區目前沒有特別需求，該區域的航班現況並未全面復航，能使用的航班非常有限；土耳其發生強震，消費者對其恐慌指數依然很高，不過地震對土耳其西部旅遊是完全沒有影響。團費的部份和疫情前比約漲2成，機票部分經濟艙漲約8,000至10,000元、商務艙漲約6至7成。而埃及是該區域漲價最多的地方，和疫情前比漲幅約6成，門票漲幅約1倍。
中南半島4至6月團體旅遊以越南市場為大宗，其中吳哥窟航班4月底由景成航空以包機型式直飛。比起前一季除當地法規新增強制保險外，費用大致持平，峴港地區機票與住宿皆有調漲約5至10%，但仍在市場正常波動範圍。
品保協會呼籲航空公司收取機位訂金後應避免無預警收回機位或變更時間，影響團體旅客出遊規劃。目前旅遊市場趨向精緻化及多元，建議消費者要提早規畫旅遊，報名前需要知道各線旅行團合理的旅遊費用，以合理的價格享受舒適行程，提醒消費者「一分錢一分貨」，疫後出國，仍要留意目的地的防疫政策及各項入境許可措施。