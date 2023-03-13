▲ Porsche 公布「Road to 20」未來策略計劃

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即便2022年受到烏克蘭戰爭、新冠病毒大流行、與全球供應鏈中斷帶來的影響與挑戰，保時捷的銷售仍創下佳績，全球年度交車數量達309,884部，較2021年（301,915 部）相比增加2.6%。2022財務年度的汽車淨現金流（automotive net cashflow）從37億歐元增至39億歐元。保時捷全球執行董事會副主席兼財務與IT執行董事會成員Lutz Meschke表示：「保時捷成功的因素包括調整定價格定位、強而有力的產品組合、銷售的成長、匯率影響，以及嚴謹的成本控管。」
「Road to 20」 保時捷品牌將更具韌性、更甚強大
保時捷團隊持續為品牌未來設立高標準。2023年，保時捷正式啟動充滿野望的 「Road to 20 」計畫，將集團的營運銷售報酬率設立在 20% 以上。Meschke表示：「我們透過『Road to 20』計畫，使保時捷品牌更具韌性、更加茁壯。我們將重新審視一切，從產品種類、定價，到成本結構。我們期盼提高獲利，也讓產品更具吸引力。」「Road to 20」計畫為「2025年盈利計劃（Profitability Porgramme 2025）」的延續，保時捷透過該計劃在前幾年提高自身面對危機的抵抗力。
憑藉如此強大的實力，保時捷於 2022 年 9 月 29 日以歐洲最大的首次公開發行（按市值計算）預告了全新時代的來臨。Meschke表示：「我們現在可以更加專注，也能加快腳步。首次公開發行後所獲得的自主權，使我們擁有更多經營和開創的彈性。我們將加強軟體與電池技術等關鍵領域發展的具體能力。」
保時捷聚焦在限量產品與Sonderwunsch（其意為「特殊願望」）量身訂製方案
保時捷持續推進「Modern Luxury」品牌策略。根據諮詢公司 Brand Finance 的 Luxury & Premium Report，保時捷是全球最有價值的奢侈品牌。Oliver Blume表示：「保時捷結合出色的產品與高度個人化的品牌體驗。身為一個身負社會責任的品牌，我們透過全新的跑車概念擴展產品組合。未來，我們更將持續專注於限量產品，並拓展Sunderwunsch（其意為『特殊願望」）的量身訂製方案，滿足客戶的需求與生活方式，不斷地超越客戶的期待。」
純電Cayenne展現雄心勃勃的電氣化策略
與此同時，保時捷將持續實踐其雄心勃勃的電氣化策略。純電動的 Macan將於2024年順利交車給客戶。純電動的718則預期將於2025年推出，在不久的將來將僅提供純電車型。緊隨其後的是純電動 Cayenne。此款第四代 SUV 將體現保時捷的目標， 也就是2030 年時，80% 以上交付的新車為純電車型。
保時捷更計畫擴展產品組合，新增Cayenne級距以上的純電動SUV。這款全新車型將保有保時捷經典的飛躍線（flyline），同時擁有強大的性能與自駕功能，提供全新的駕駛座艙體驗。此款車型將採用保時捷研發的SSP Sport平台。Oliver Blume表示：「我們藉此重申並強化保時捷奢華且運動化的產品定位。我們觀察到這個級距具備強而有力、不斷成長的獲利空間，尤其在中國與美國市場。」
2023 年，Cayenne 將進行保時捷史上最全面的升級改款之一。第三代Cayenne車型的更新包括進一步開發的三款混合油電動力車款，能達成更遠的續航里程。透過全新的底盤，全新改款的產品將有更廣泛的功能，平衡保時捷著名的公路駕駛性能、長途舒適性與越野能力。
保時捷更設定了遠大的永續發展目標。在其策略範圍內，保時捷正致力在2030年實現淨碳中和價值鏈的目標，其中包含未來純電動車型在其使用週期內的淨碳中和（基於每部車200,000 公里的預設總里程）。2022年，保時捷與合作夥伴於智利打造了eFuel合成燃料的試營運工廠，自同年12月起開始持續生產。Blume表示：「有了這個工廠，我們體現了eFuel可以達成工業生產的願景。」
Sajjad Khan將於2023年起領導保時捷車輛-IT部門
保時捷 IT 團隊將在 2023 年迎來躍升級的發展。Sajjad Khan 將加入並負責新的車輛-IT 執行委員會部門。 Blume表示：「我們很高興 Sajjad Khan 成功地為保時捷新增了一位經驗豐富且人脈廣泛的專家。我們將共同有效地實踐保時捷車輛-IT 部門策略，並將重點放在我們的客戶身上。」
2022 年，保時捷在數位化發展也更加向前邁進。Porsche Digital、MHP 和 Porsche IT 整合其專業、打造靈活的 Digital Family。Meschke表示：「他們緊密的合作使我們能夠更專注地推動數位轉型。對於具有IT專業的求職者來說，我們相較於先前成為更有吸引力的職場。在保時捷任職，軟體專家可與世界科技巨頭合作，開發全球所需的各種車款。」
執行董事會提議派發每股優先股 1.01 歐元的股息
自成功完成首次公開發行以來，保時捷股價不斷強勁上揚。在上市僅 81 天後即通過快速進入程序，被納入德國 DAX 股票市場指數。股價從 82.50 歐元的發行價上漲至 114 歐元（截至 2023 年 2 月 28 日）。相當於 1080 億歐元的市值。 Meschke表示：「保時捷作為一個以性能為名的獨立豪華品牌所擁有的強大市場地位，已成功得到資本市場的認同。同時，我們還能夠有選擇性地利用與福斯集團的協同效應，使股東從中受益。」2022財務年度普通股每股收益為5.43歐元，優先股每股收益為5.44歐元。對於 2022 財務年度，執行董事會向年度股東大會提議支付 9.11 億歐元的股息。加上優先股的500萬歐元額外股息，總額為9.16億歐元。相當於每股普通股 1.00 歐元和每股優先股 1.01 歐元。
保時捷確認中長期目標
保時捷確認其中期與長期目標。 Meschke表示：「若經濟層面的挑戰沒有顯著加遽，我們預期2023財務年度集團的營運銷售報酬率將落在17%至19％之間。」此為基於集團銷售營業額在400至420億歐元範圍內的估值。Meschke表示：「長遠來看，我們的目標是使集團的營運銷售報酬率超過20%」
2023 年，保時捷有兩個值得慶祝的理由：保時捷跑車 75 週年和 911 60 週年。6 月，保時捷將重返在利曼 24 小時耐力賽中捲土重來。在這個經典賽事慶祝 100 週年之際，保時捷將憑藉全新研發的保時捷 963 再次為全場勝利而戰。