唯一跨界婦嬰x時尚x醫學研發 ─ Chicco MYSA手推車正式上市！改寫市場新版圖

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MYSA手推車擁有獨創的Cushy hug高機能護頭頸成長輔助墊，全方位照顧寶寶的黃金成長期，讓寶寶健康發展。此外，MYSA也擁有休旅雙向及單手秒收功能，更擁有義大利美學工藝。兼具美型、穩健、舒適之外，可配搭睡箱、手提汽座等展示出不同時尚風格！在本次發表會中，與羅馬耶穌聖嬰醫院密集交流的台灣天主教輔仁大學附設醫院、創傷骨科暨小兒骨科李宗霖醫師，也於會中分享寶寶成長臨床問題與掌握黃金治療期，一起呵護寶寶健康的成長。
Chicco市場首見跨界研發 MYSA最懂寶寶的時尚手推車
新手爸媽在迎接新生兒到來，除了預訂月子中心以外，就是挑選寶寶的各種物品，而廣大新手爸媽的首要課題，就是打造寶貝們全面性健康成長的環境，其中如何養成「新生兒黃金姿勢」更是爸比媽咪首要追求目標。MYSA手推車創新配件-Cushy Hug高機能護頭頸成長輔助墊，是由Chicco研究中心聯手醫界專家，國際頂尖兒童醫護研究權威，超過150年歷史的歐洲最大兒科醫院-羅馬耶穌聖嬰醫院Bambino Gesù共同研發，符合寶寶人體工學，搭配MYSA嬰兒手推車及手提式睡箱，正確使用Cushy Hug 能幫助新生兒避免發生姿勢性斜頭畸形及胃食道逆流等，MYSA絕對是最懂寶寶的時尚手推車。
MYSA Cushy Hug神助攻 新手爸媽必須入手的育兒夢幻逸品
符合寶寶人體工學研發的MYSA Cushy Hug高機能護頭頸成長輔助墊，據羅馬耶穌聖嬰醫院評估報告指出，當搭配MYSA嬰兒手推車及手提式睡箱，正確使用Cushy Hug與輔助圈時，能模擬爸媽抱著寶寶給予足夠安全感，穩定寶寶身體及骨骼，頭枕設計讓寶寶接受四周刺激，頭部有足夠的活動自由度；透氣軟墊的高低細節設計，能協助寶寶頭部自然上揚，確保寶寶氣管暢通，能幫助寶寶避免可能面對之姿勢性斜頭畸形及胃食道逆流等狀況。，而6個月以上寶寶使用，也可提升乘坐舒適度，讓MYSA不只是手推車，更是新手爸媽必須入手的育兒夢幻逸品。
MYSA時尚手推車 來自最懂生活的義大利美學
最懂寶寶的Chicco MYSA時尚手推車，來自最懂生活的義大利美學，有豐富的文化底蘊更融合都會時尚潮流。不僅有創新研發的Cushy Hug外，全車更隨之可見貼心設計，包括推車輪胎採用彈力橡膠ER(EVA+橡膠)高效避震，及四輪培林滾珠軸承，大幅提升行車移動的穩定性與流暢性。
MYSA更有絕美多彩陽極電鍍骨架，搭配不同顏色的皮革握把手及座椅採用獨特家具沙發布料，推出時尚5色-靜謐黑、銀葉灰、英爵藍、微光琥珀與翡翠綠，更具備高防曬抗UV50+、防潑水大遮陽等機能，還能搭配手提式嬰兒睡箱與KAILY 手提汽座使用，讓寶寶來到這世界的第一天，就開始體驗到世界的美好及獲得良好的照顧。更讓手推車與高質感融合得恰到好處，打造出像「家」一樣的頂級舒適。