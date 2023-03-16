▲ 加強南部區域服務量能，SUBARU 久億台南服務廠全新開幕

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SUBARU久億台南旗下首座全方位服務據點 為消費者提供高品質、高水準的售後服務
「SUBARU久億台南服務廠」座落於台南市南區新仁路的安平工業區內，其地理位置鄰近台17線主要道路上，不僅擁有交通便利的優勢，更具備800坪的寬敞服務廠占地總面積，並精心規劃新車PDI整備區、極致尊榮的新車交車中心、SUBARU貴賓專屬停車場。
此外，「SUBARU久億台南服務廠」更斥資打造符合SUBARU日本原廠規格的專業維修設備，包含8個引電區工作位、雙柱頂高機電動車專屬維修區、專屬鈑金工作區，以及水性漆專業烤漆爐。此外，透過專業的SUBARU久億台南維修服務團隊，以最高標準細心照護每一部回廠車輛，提供SUBARU車主最完善的服務品質。服務項目包含車輛定期保養維修、引擎/動力系統查修、變速箱系統查修、冷氣空調系統清潔保養、煞車系統查修、底盤/轉向系統查修、輪胎更換、專業鈑金/烤漆、保險出險理賠等。
「SUBARU久億台南服務廠」全體團隊即日起將竭誠為大台南地區的消費者，提供高品質、高水準的原廠專業維修保養服務，期盼讓每一位蒞臨回廠的車主盡享賓至如歸的全方位尊榮體驗。有關SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.SUBARU.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。
SUBARU 久億台南服務廠
- 服務廠地址：台南市南區新仁路7號（安平工業區）
- 服務廠專線：(06) 2631-999
- 服務廠傳真：(06) 2631-618
- 服務廠營運時間：周一至周六∕上午8:30～下午5:30（中午12:00 ~ 1:00休息）
- 服務項目：車輛定期保養維修、引擎/動力系統查修、變速箱系統查修、冷氣空調系統清潔保養、煞車系統查修、底盤/轉向系統查修、輪胎更換、專業鈑金/烤漆、保險出險理賠。