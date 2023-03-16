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加強南部區域服務量能，SUBARU 久億台南服務廠全新開幕

▲ 加強南部區域服務量能，SUBARU 久億台南服務廠全新開幕
▲ 加強南部區域服務量能，SUBARU 久億台南服務廠全新開幕

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SUBARU 宣布久億台南服務廠正式落成啟用，實現SUBARU拓展大台南地區整體服務品質與量能之目標，為大台南地區消費者提供嶄新的尊榮回廠體驗。繼「SUBARU 久億台南展示中心」率先於去年投入台灣市場營運後，SUBARU 台灣意美汽車如今再次攜手久億汽車完成具指標性的全方位售服體系建置。

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「SUBARU久億台南服務廠」係由深耕彰化及南投地區汽車市場近30年的久億汽車團隊所投資興建，不僅展現其積極拓展南台灣汽車市場版圖的強烈企圖心，更承諾為大台南都會區的消費者帶來符合日本原廠規格的專業服務，以及舒適尊榮的客戶體驗。

SUBARU久億台南旗下首座全方位服務據點 為消費者提供高品質、高水準的售後服務

SUBARU久億台南服務廠」座落於台南市南區新仁路的安平工業區內，其地理位置鄰近台17線主要道路上，不僅擁有交通便利的優勢，更具備800坪的寬敞服務廠占地總面積，並精心規劃新車PDI整備區、極致尊榮的新車交車中心、SUBARU貴賓專屬停車場。

此外，「SUBARU久億台南服務廠」更斥資打造符合SUBARU日本原廠規格的專業維修設備，包含8個引電區工作位、雙柱頂高機電動車專屬維修區、專屬鈑金工作區，以及水性漆專業烤漆爐。此外，透過專業的SUBARU久億台南維修服務團隊，以最高標準細心照護每一部回廠車輛，提供SUBARU車主最完善的服務品質。服務項目包含車輛定期保養維修、引擎/動力系統查修、變速箱系統查修、冷氣空調系統清潔保養、煞車系統查修、底盤/轉向系統查修、輪胎更換、專業鈑金/烤漆、保險出險理賠等。

「SUBARU久億台南服務廠」全體團隊即日起將竭誠為大台南地區的消費者，提供高品質、高水準的原廠專業維修保養服務，期盼讓每一位蒞臨回廠的車主盡享賓至如歸的全方位尊榮體驗。有關SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.SUBARU.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。

SUBARU 久億台南服務廠

  • 服務廠地址：台南市南區新仁路7號（安平工業區）
  • 服務廠專線：(06) 2631-999
  • 服務廠傳真：(06) 2631-618
  • 服務廠營運時間：周一至周六∕上午8:30～下午5:30（中午12:00 ~ 1:00休息）
  • 服務項目：車輛定期保養維修、引擎/動力系統查修、變速箱系統查修、冷氣空調系統清潔保養、煞車系統查修、底盤/轉向系統查修、輪胎更換、專業鈑金/烤漆、保險出險理賠。

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