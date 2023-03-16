BMW全新第八代5-Series預計10月登場

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再過幾個月，BMW第八代BMW 5-Series將會由Sedan車型先登場，原廠聲稱外型將會比過往任何一代更為動感，且更為舒適性，並且會導入採用曲面顯示螢幕、最新的iDrive 8.5操作介面、以及創新的數位化服務，同時也會同步推出純電動的i5車型。
除了純電的i5，全新5-Series Sedan也會提供插電式混合動力與48V輕油電混合動力，以及高校率地汽油和柴油引擎等動力選項。此外，BMW董事會主席Oliver Zipse在2023年年會上公布了全新5-Series的相關消息，表示新全新5-Series也將會如同i4 M50般，有純電版的M Performance車型，而且也會有由BMW M GmbH打造的全電動高性能版本車型。
除了5-Series Sedan房車，也廣受歡迎的5-Series Touring旅行車款也會隨後登場，同時在2024年春天也會有全電動車型，這將是同級車中第一款電動車，屆時將成為一大獨特賣點。隨著i5 Sedan與i5 Touring上市後，BMW集團將更積極地發展電動車產品，BMW 集團旗下的BMW、BMW Motorrad、Mini和Rolls-Royce等品牌都將推出不同級距的電動汽車與電動機車，讓消費者可以在多元的產品線選擇到最喜愛的產品。