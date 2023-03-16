Volkswagen ID.2all電動概念車尺碼與Polo相當卻擁有Golf的空間水準

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen ID.2all概念車預計在2025年量產，採用的是MEB電動車平台開發，身形尺碼部分車長為4,050 mm，車寬為1,812 mm，車高為1,530 mm，軸距為2,600 mm，尺寸約莫與Polo相當，但軸距卻與大一號的Golf相似，因此在滿座狀態下的後艙容積依舊可達490-1,330公升；外型是以1974年推出的初代Golf為設計參考，較為方正的車體線條搭配高車頂短尾廂的身形比例，確實有那麼點純電版Golf的味道，前大燈同樣以橫貫式LED燈條連結兩側，無手把後車門設計讓視覺上更具運動調性，尾燈則延續前緣橫貫式的設計手法，再輔以方形燈具輪廓營造出些許復古風味。
車艙與現行多數電動車相當，同樣以兩組大尺寸液晶螢幕為主導，駕駛儀表與中央螢幕分別為10.9吋及12.9吋，尤其駕駛儀表在啟動時會出現迎賓動畫，駕駛還可選擇80年代老式Beetle的類比式儀表及收音機圖式，中央鞍座相當簡潔的僅配置一組檔位控制旋鈕，實體按鍵部則則保留空調控制介面，其餘皆整合進中央觸控系統內。
動力系統搭載的是一具可輸出227匹馬力的前驅馬達，可在7秒內加速至100 km/h，最高極速為160 km/h，續航里程可達450公里，原廠表示車載電池可在20分鐘內將電量從10%補充至80%，這款ID.2all預計在兩年後量產，售價將設定在2萬歐元(約新台幣67萬)上下，且在2025年前還會推出至少10款純電車型。