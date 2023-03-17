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Google關鍵字廣告違反《公平法》？學者籲：強化規範

▲網路世代到來，上網利用搜尋引擎找查資料、找東西購物已是現代人的日常，其中Google更是擁有最高市佔。（圖／Pexels）
▲網路世代到來，上網利用搜尋引擎找查資料、找東西購物已是現代人的日常，其中Google更是擁有最高市佔。（圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

網路世代到來，上網利用搜尋引擎找查資料、找東西購物已是現代人的日常，「關鍵字」更成為各大廣告主最重視的一塊，而Google更是擁有最高市佔率。就有學者發現，有些業者濫用Google搜尋引擎的「關鍵字廣告」漏洞，影響到消費者權益。對此，公平會也將在5月將請Google到會說明。

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日前就有磁磚廠商，不當使用競爭同業的產品名稱下關鍵字廣告，當消費者Google同業的產品名稱，也會看到該磁磚廠商的網頁，藉此增加自身網站到訪及交易機會，遭公平會裁罰，今（17）日學界舉辦「濫用搜尋引擎關鍵字」研討會，從法規面、國外案例著手，並呼籲國內主管機關提出建言，應強化相關規範。

消費者利用網路搜尋引擎搜尋關鍵字，尋找想看的資料、產品等，已是現代生活的常態，因此，業者也越來越善於利用各項「搜尋引擎優化（SEO，Search Engine Optimization）技術，希望讓自己的產品、服務或官方網站，能夠在搜尋引擎上排序得更前面，消費者才會更容易注意到。

▲東吳大學法學院、中華民國法律政策協會、台灣法學基金會與財團法人法治建設基金會17日舉辦「濫用搜尋引擎關鍵字與公平交易、傳播管理研討會」。（圖／NOWnews資料照）
▲東吳大學法學院、中華民國法律政策協會、台灣法學基金會與財團法人法治建設基金會17日舉辦「濫用搜尋引擎關鍵字與公平交易、傳播管理研討會」。（圖／NOWnews資料照）
不過，由於相關規範還未跟上網路技術發展的腳步，國內外都時常傳出部分業者不肖利用規範漏洞，與同業不公平競爭甚或是抹黑同業，嚴重影響市場交易秩序、侵害消費者權益。例如今年初，公平會就有一起裁罰案例，「北大欣磁磚」將自己旗下「羅特麗磁磚」網頁，以同業的產品名「馬可貝里」為關鍵字廣告，當消費者上Google搜尋「馬可貝里」，卻會看到「羅特麗磁磚」的網站，可能讓消費者誤以為兩產品為同家產商出品，進而讓「羅特麗磁磚」的網頁有更多到訪流量甚至交易機會。公平會認為，此舉已違反《公平交易法》，故裁罰北大欣磁磚50萬元罰鍰，且決定要請提供數位平台的Google，也應到會說明，避免其關鍵字廣告的演算法設計，助長違法風氣。

東吳大學法學院、中華民國法律政策協會、台灣法學基金會與財團法人法治建設基金會17日也舉辦「濫用搜尋引擎關鍵字與公平交易、傳播管理研討會」，由中華民國法律政策協會秘書長蔡步青律師，針對濫用搜尋引擎關鍵字與公平交易提出報告，同場亦有數位前任公平會委員出席與談。

蔡步青指出，大部分使用者透過自然搜尋功能查詢資料，都會搜尋排序在第一頁的資訊，因此，業者如何提高自身網站的搜尋排序，對取得商機至關重要。
 

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