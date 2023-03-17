▲ 預售 115.8 萬！Subaru CROSSTREK 前百名車主加贈露營組

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身為 XV 接班者，日本原裝進口跨界休旅 CROSSTREK 導入全新設計筆觸，亦保留 Subaru 的核心DNA，不僅標配 Subaru 四大核心科技和超過 100 項安全配備，包含「BOXER 水平對臥引擎」，同時搭載功能再強化的「SAWD 對稱式全時四驅系統」與「SGP 全球模組化底盤」。安全科技上，更搶先導入全新「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」*(註1)進化版，新增一顆超廣角鏡頭（共計三顆鏡頭），可針對行人與低速前進的腳踏車，提供更全面的偵測功能；另同步新增「AES 自動緊急轉向輔助系統」、「LDP 車道偏離輔助系統」及「LCF 車道維持置中系統」多項功能。
(註1:EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)
CROSSTREK 以「Bolder」設計概念出發，其中包含引人注目且融入強烈時尚風格的蜂巢式六角形水箱護罩、極光 LED 頭燈、前霧燈、前輪弧導流保護飾板，車尾包含燻黑立體造型 C 型尾燈組、後保桿導流保護飾板，以及勁風後尾翼等。此外，車身塗裝的顏色選項也更加豐富，包含鋼鐵銀、珍珠白、晶綻黑、魔力紅、鐵騎灰、耀海藍、星馳藍，以及 CROSSTREK 獨有的湛海藍、星塵藍及艷日紅三款潮流時尚車色。
進入 CROSSTREK 車艙映入眼簾的是直覺化操作的 11.6 吋智慧影音觸控螢幕，並以嶄新的思維與醫學中心共同合作，打造符合人體工學的全新設計高包覆性座椅，提供乘客最佳支撐性和舒適度。
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【Subaru 全新 CROSSTREK 預接單售價】
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預售價
早鳥禮
限量前 100 名車主
CROSSTREK
115.8 萬元
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(市值3萬元)
- *預接單售價自公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準。
- *規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。