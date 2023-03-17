▲ 預售 115.8 萬！Subaru CROSSTREK 前百名車主加贈露營組

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身為 XV 接班者，日本原裝進口跨界休旅 CROSSTREK 導入全新設計筆觸，亦保留 Subaru 的核心DNA，不僅標配 Subaru 四大核心科技和超過 100 項安全配備，包含「BOXER 水平對臥引擎」，同時搭載功能再強化的「SAWD 對稱式全時四驅系統」與「SGP 全球模組化底盤」。安全科技上，更搶先導入全新「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」*(註1)進化版，新增一顆超廣角鏡頭（共計三顆鏡頭），可針對行人與低速前進的腳踏車，提供更全面的偵測功能；另同步新增「AES 自動緊急轉向輔助系統」、「LDP 車道偏離輔助系統」及「LCF 車道維持置中系統」多項功能。





(註1:EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)





CROSSTREK_EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統進化版。

蜂巢式六角形水箱護罩。

極光 LED 頭燈。

配備前霧燈。

燻黑立體造型 C 型尾燈。

前輪弧導流保護飾板。

後保桿導流保護飾板。

勁風後尾翼。

11.6 吋智慧影音觸控螢幕。

車型



預售價



早鳥禮



限量前 100 名車主



CROSSTREK



115.8 萬元



2 萬元優惠



加贈風格帳篷露營組



(市值3萬元)



