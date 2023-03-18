Volkswagen發表ID.2all概念車，未來起價將低於25,000 歐元

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ID.2all概念車是一款尺寸類似於Polo，卻可以創造如Golf車內空間的車款，未來量產初步將採前輪驅動，續航力可達450公里，同時也將導入Travel Assist、IQ.Light與Electric Vehicle Route Planner等科技，ID.2all量產後將是Volkswagen計畫在2026年前推出的十款電動車之一。
ID.2all是以MEB Entry模組化平台開發，預計搭載可輸出226PS之電動馬達，以WLTP測試標準之續航力可達450公里。外觀上漿融入全新家族設計語彙，闡述穩健、喜愛與興奮三大精神，但新設計語彙仍舊保留第一代Golf起始至今、最具代表性之寬厚C柱設計，自目前的概念版本，可以看出ID.2all有著簡潔而有力的車身輪廓，討喜的車頭造型，並帶有動感優雅氣息。
進入車內，同樣以清晰簡單的線條設計，中控台配置一大一小顯示螢幕，中央為整合了音量與空調控制鍵的多功能車載系統，前中央鞍座上保留換檔旋鈕，其餘周邊幾乎皆規劃為置物空間。而行李廂空間高達490–1,330升，已達到更高一階Golf等級的水準。
文前提到，ID.2all量產後將是Volkswagen計畫在2026年前推出的十款電動車之一，不過要到2025年才會在歐洲上市，今年度將會先推出新款ID.3、長軸版ID. Buzz與ID.7，而在ID.2all之後將是在2026年推出湊型電動 SUV，儘管儘管面臨種種挑戰，Volkswagen仍在研發價格低於20,000歐元的電動汽車，以期相較於其他品牌，能夠提供最多元的電動產品線，並在歐洲達成電動車佔新車銷售佔比達80%的目標。