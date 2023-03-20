夏季傳染病來襲　小心「恙蟲」、「類鼻疽」

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山區健行避暑 小心恙蟎感染高雄市立聯合醫院內科姜佑承主治醫師臺灣夏季天氣炎熱，民眾偏好往山區避暑與進行登山、野外露營。在溪頭健行時，甚至可以看到路旁的警示標語，提醒本區為恙蟲病好發區域。恙蟲病的病原為立克次體，牠會寄宿在哺乳類動物（貓、狗、牛、羊等）或是齧齒類動物（野鼠）身上。
恙蟎是主要傳播立克次體的昆蟲，藉由吸食帶原的動物體液而進入昆蟲體內，產卵後在下一代仍帶有立克次體，幼小的恙蟎會停留在草叢頂端等候路過的宿主，伺機叮食造成感染，並於下次吸食其他動物體液時繼續傳播立克次體，循環往復。
恙蟲病有潛伏 旅遊地很重要姜佑承醫師表示，大約經過2周的潛伏期，宿主便開始有發燒、頭痛、全身痠痛等症狀。仔細檢查身體可見紅疹、被叮咬的部位出現焦痂(特別是私密部位)與淋巴結腫大。到醫院接受初步檢查時，可能會被認為是肺炎、急性肝功能異常、急性膽囊炎，但也可能快速惡化成敗血性休克合併多重器官衰竭，也曾有接受抗生素治療後出現紅疹，被認為是抗生素過敏，經詢問病史後緊急投予適當藥物、病情戲劇性好轉的案例。
因此，詢問就醫民眾旅遊地點將成為診斷的重要線索，及時接受正確抗生素治療可以大幅降低死亡率。提醒民眾，若以後在戶外活動後兩周內出現的身體不適，就有可能是蜱或恙蟎傳染的疾病。
類鼻疽症狀 多發於水域另一個夏季多發傳染病，是與水患息息相關的類鼻疽。臺灣首例類鼻疽自1984年出現後，每逢颱風後病例數便會隨之增加，更曾在二仁溪下游爆發較大規模感染，而北高雄的左楠與蓮池潭皆曾有案例發生。類鼻疽是生長在距土壤表面30至60公分深度且喜濕不耐乾旱的細菌，大水過後會將病原菌帶至土壤表層，伴隨風向滯留在特殊地貌，細菌被吸入肺部造成感染，如果本身免疫功能不佳則更為危險，如患有糖尿病、慢性腎臟病、或是酗酒等。
類鼻疽的症狀千變萬化，有「偉大模仿者」的外號，從局部潰瘍到嚴重的肺炎、敗血性休克都有可能發生，而一般治療社區感染肺炎的抗生素對於類鼻疽卻是無效，因此臨床醫師的早期懷疑是非常重要的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57120
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