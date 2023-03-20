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夏季傳染病來襲　小心「恙蟲」、「類鼻疽」

夏季傳染病來襲　小心「恙蟲」、「類鼻疽」
夏季傳染病來襲　小心「恙蟲」、「類鼻疽」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】天氣逐漸回暖，夏季常見傳染病也正在蠢蠢欲動，其中恙蟲病及類鼻疽是以昆蟲傳播的疾病以及大雨後的傳染病，民眾需多加注意與提防。如果在夏季遇嚴重肺炎或感染症合併肝腎功能異常，提醒民眾要聯想到是否為昆蟲傳播疾病或是大水後的傳染病，這些疾病無法憑藉單一項抽血或影像檢查項目達到早期診斷的目的，因此治療的抗生素也需特別挑選，只要接受適當治療，即可大幅減少死亡。

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山區健行避暑　小心恙蟎感染

高雄市立聯合醫院內科姜佑承主治醫師臺灣夏季天氣炎熱，民眾偏好往山區避暑與進行登山、野外露營。在溪頭健行時，甚至可以看到路旁的警示標語，提醒本區為恙蟲病好發區域。恙蟲病的病原為立克次體，牠會寄宿在哺乳類動物（貓、狗、牛、羊等）或是齧齒類動物（野鼠）身上。

恙蟎是主要傳播立克次體的昆蟲，藉由吸食帶原的動物體液而進入昆蟲體內，產卵後在下一代仍帶有立克次體，幼小的恙蟎會停留在草叢頂端等候路過的宿主，伺機叮食造成感染，並於下次吸食其他動物體液時繼續傳播立克次體，循環往復。

恙蟲病有潛伏　旅遊地很重要

姜佑承醫師表示，大約經過2周的潛伏期，宿主便開始有發燒、頭痛、全身痠痛等症狀。仔細檢查身體可見紅疹、被叮咬的部位出現焦痂(特別是私密部位)與淋巴結腫大。到醫院接受初步檢查時，可能會被認為是肺炎、急性肝功能異常、急性膽囊炎，但也可能快速惡化成敗血性休克合併多重器官衰竭，也曾有接受抗生素治療後出現紅疹，被認為是抗生素過敏，經詢問病史後緊急投予適當藥物、病情戲劇性好轉的案例。

因此，詢問就醫民眾旅遊地點將成為診斷的重要線索，及時接受正確抗生素治療可以大幅降低死亡率。提醒民眾，若以後在戶外活動後兩周內出現的身體不適，就有可能是蜱或恙蟎傳染的疾病。

類鼻疽症狀　多發於水域　

另一個夏季多發傳染病，是與水患息息相關的類鼻疽。臺灣首例類鼻疽自1984年出現後，每逢颱風後病例數便會隨之增加，更曾在二仁溪下游爆發較大規模感染，而北高雄的左楠與蓮池潭皆曾有案例發生。類鼻疽是生長在距土壤表面30至60公分深度且喜濕不耐乾旱的細菌，大水過後會將病原菌帶至土壤表層，伴隨風向滯留在特殊地貌，細菌被吸入肺部造成感染，如果本身免疫功能不佳則更為危險，如患有糖尿病、慢性腎臟病、或是酗酒等。

類鼻疽的症狀千變萬化，有「偉大模仿者」的外號，從局部潰瘍到嚴重的肺炎、敗血性休克都有可能發生，而一般治療社區感染肺炎的抗生素對於類鼻疽卻是無效，因此臨床醫師的早期懷疑是非常重要的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57120

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