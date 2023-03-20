打噴嚏漏尿苦不堪言 達文西「恥骨韌帶懸吊術」重現笑靨

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奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌教授指出，「骨盆鬆弛脫垂」是婦女相當常見的問題，主要為骨盆底器官(子宮、陰道、膀胱、直腸等)失去支撐而脫離正常生理位置，導致從陰道脫垂或突出，常伴有尿失禁、骨盆疼痛、背痛、性交疼痛的症狀。造成的原因很多，如：高產次自然產、長期負重工作、慢性便祕或曾有接受子宮全切除等，雖不會威脅到生命安全，但因生理、心理以及社會功能的退縮，進而影響日常生活品質。
吳銘斌說明，隨著醫學的進步與創新，達文西機械手臂已取代了許多婦科傳統的開腹手術及腹腔鏡手術，執刀醫師手術過程中能透過3D立體影像、加上放大十至十二倍的高畫質影像，將手術部位附近的相關結構，清晰呈現於眼前；達文西機械手臂的仿真人類手腕，能讓手術器械在手術中靈活自由於任何角度和旋轉，並遠端同步操作。優於傳統腹腔鏡僵直的器械，更能在手部或腹腔鏡器械無法觸及的狹小空間內進行更精密的手術，排除手震、符合人體工學，避免對於組織造成不必要的傷害，大大提高手術的精準度與安全性。
由於骨盆鬆弛脫垂的部位因人而異，所以須由專業醫師評估，像是子宮下垂有90%合併膀胱及直腸脫垂，除了處理子宮問題外，還需處理其他臟器下垂、尿失禁問題。若病人想保留子宮，可做達文西「恥骨韌帶懸吊術(Pectopexy)」，可同時做尿失禁吊帶手術、膀胱修補手術，也可將子宮次全切除(保留子宮頸當支撐)。並將脫垂的子宮或陰道穹窿懸吊固定至兩側的髂骨韌帶，比傳統薦骨懸吊術更符合解剖位置，操作簡化。且使用人工網帶、及可吸收多糖螺旋釘(玉米釘)，不傷害健康組織。
吳銘斌建議，預防骨盆鬆弛脫垂的方法除了維持體重、多攝取蔬果以防便祕，年齡較大及生產過的婦女也要多練習骨盆肌肉凱格爾運動，並於做抹片檢查時，可請醫師檢查是否有骨盆鬆弛脫垂的情況。當出現骨盆鬆弛脫垂、合併、頻尿及尿失禁等症狀的婦女，也要提早就醫與醫師討論最符合個人的治療方式。