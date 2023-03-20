▲ 接單直接破百！Subaru WRX / WRX Wagon 169.8 萬起開始預售！

我是廣告 請繼續往下閱讀
傳奇再現 The All-New WRX 及 WRX WAGON 以強悍動能撼動感官極限
The All-New WRX 及WRX WAGON搭載全新研發的2.4L水平對臥渦輪增壓引擎，提高引擎整體反應速度，帶來強勁的馬力及扭力表現，亦搭配先進電子懸吊系統以及個性化駕駛風格(四種模式選擇)，結合持續精進展現技術研發實力的SAWD對稱式全時四輪驅動系統，為車輛帶來更穩定的橫向抓地力及四輪循跡表現。不僅如此，更全新導入SGP（Subaru Global Platform）全球模組化底盤以及Inner Frame車體結構技術，大幅提升車體剛性並降低車身重心。The All-New WRX 及WRX WAGON透過全新進化的獨到科技合而為一，進一步讓SUBARU品牌引以為傲的性能本質，獲得更高水平的實力展演，為追求熱血操控且重視實用性及獨特風格的家庭買家，帶來極致性能的操駕體驗。
The All-New WRX及WRX WAGON延續SUBARU新世代家族特徵「Dynamic × Solid」的美學線條為基礎，並導入品牌最新穎的「Bolder」設計理念，更傳承高辨識度且極具性能特徵的引擎蓋進氣孔，勾勒出不容錯認的硬派且運動化外型。
超性能家庭房車The All-New WRX以粗獷硬派的蜂巢式六角型水箱護罩、具侵略性的LED頭燈組、LED C字型尾燈，結合空氣力學設計的前輪導流保護飾板、後保險桿導流保護飾板、後擾流尾翼、充滿性能視覺感的四出排氣尾管及18吋雙色切削鋁合金輪圈，堆疊出The All-New WRX性能與都會感兼具的視覺饗宴。
而熱血跑旅The All-New WRX WAGON則以俐落質感的蜂巢矩陣式水箱護罩、LED前霧燈、LED C字型尾燈、後保險桿導流保護飾板、後擾流板、雙出排氣尾管及18吋雙色切削鋁合金輪圈，形塑時尚且熱血的新世代跑旅樣貌。
在車色的部分，The All-New WRX及WRX WAGON的車色編成提供更多元化的選擇，包含鋼鐵銀、晶綻黑、鐵騎灰、烈焰紅、珍珠白(WRX WAGON獨有色)、星馳藍和寶石藍等常規車色之外，亦新增了極地白塗裝。而The All-New WRX更新增高視覺辨識度的獨有色：熾焰橘，點燃熱血操控的駕馭氛圍。
The All-New WRX及WRX WAGON在內裝佈局亦全面刷新感官，不僅以極具熱血速度感的紅色車縫線鋪陳，更融入賽車元素且有性能代表STI字樣的D型皮革方向盤，並導入科技感十足的11.6吋的智慧影音觸控螢幕，以更直覺化的介面設計提供Apple CarPlay、Android Auto等實用便利的行動裝置連線功能，讓駕駛與乘客都能夠享有兼具科技感與便利性的駕乘感受。
首度導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統 兼具性能與安全的熱血車款就此問世
在主動安全性方面，The All-New WRX及WRX WAGON全車系標配同級最先進、屢獲世界各大安全評鑑機構高標肯定的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」*(註1)，以SUBARU獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，大幅提升偵測廣度，得以看得更遠、更廣，除了符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義的Level 2自動駕駛技術，更以完備的9大功能帶來全方位的主動安全防護。不僅讓The All-New WRX及WRX WAGON完整具備最高規格的安全防護表現，並在SUBARU先進核心科技引領下，給予熱愛SUBARU的駕駛與乘客更全面的安心守護。
超性能家庭房車The All-New WRX及熱血跑旅WRX WAGON今日起正式在台展開預售，SUBARU台灣意美汽車誠摯邀請期盼許久的消費者，搶先體驗SUBARU對於新世代性能科技的核心詮釋。相關資訊及預購活動詳情請洽全台SUBARU授權展示中心以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/wrx/teaser/?reg=tw&lang=zh
車型
限時熱血搶購價
The All-New WRX
169.8萬元
The All-New WRX WAGON
175.8萬元