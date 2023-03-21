▲ Kia 卡旺 K2500 與全新節目《社長之路》跨界合作

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Kia總代理台灣森那美起亞，此次特別與東森綜合台全新公路實境節目「社長之路」合作，節目將由三位「儲備社長們」包含李李仁、鄭元暢、劉品言角逐移動商店「旺財號」的社長一職，其中一位將獲得「旺財號」的社長之位。於本次合作中，經由重新改裝後的Kia卡旺K2500，「旺財號」化身為獨特又吸睛的移動商店，同時提供物資交流平台服務，讓民眾可透過卡旺K2500「旺財號」將家中用不到的物資重獲新生、創造新價值，也會將未成功交換的剩餘物資，全數贈予當地社福團體做公益，將愛心散播到台灣的每個角落。Kia卡旺K2500「旺財號」 車身，以富設計感的外觀結合節目「社長之路」的主視覺，加上能夠大面積開啟的鷗翼式車廂，打造出極具個性的車身外觀。寬敞的後廂空間，也巧妙改裝為多層置物空間配置，以「尚能載」的優異承載能力，滿足社長們事業的多元工作業需求。
原裝進口的Kia卡旺K2500，搭載的轎室內裝設計與先進安全配備，讓社長出外打拼時同時能夠享有安全便利的行車生活，中控台並配置3.5吋大型行車資訊顯示幕，雙廂與四輪傳動版本另標配支援Apple CarPlayTM / Android AutoTM 的7吋多媒體影音系統，操作上更加直覺便利。安全配備方面，卡旺K2500配備駕駛座SRS輔助氣囊、ESC電子車身動態穩定系統、HAC上坡起步輔助系統等安全配備，以「尚安全」行車安全表現成為社長的得力助手。
與頭家逗陣作伙， Kia 卡旺 K2500 全台巡迴展熱烈開跑
卡旺K2500以「尚能載、尚安全、純進口」三大產品特色滿足商用、自用或是努力打拼的頭家們的各種需求，卡旺K2500不僅有齊全的車型編成、先進安全配備，與進口的設計品質，成為頭家最強大的靠山。台灣森那美起亞為讓更多頭家們體驗卡旺K2500的魅力，將於03/25(六)至03/26(日)於桃園市家樂福中原店，展開卡旺首波全台巡迴活動，凡親臨活動現場賞車留下基本資料，並加入Kia Instagram粉絲團，即可享有Kia卡車司機帽乙頂。此外，為回饋長期支持Kia的台灣頭家們，本月入主Kia卡旺本可享「首年低月付6,000元起」的輕鬆入主方案，同時享有3年或12萬公里的全車保固，給頭家最完整安心的保障。敬邀喜愛Kia卡旺K2500的消費者一同親臨現場，感受「承載 更懂承擔」的驚人魅力。
|日期
|地點
|時間
|地址
|03/25(六) - 03/26(日)
|桃園家樂福中原店戶外廣場
|13:00-20:00
|桃園市中壢區中華路二段501號