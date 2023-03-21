▲ 和泰汽車專案引進氫能電動車「TOYOTA MIRAI」

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FCEV在歐美、日本及韓國等地區已有許多營運實績，2022年全球FCEV銷量已超過2萬台註2，且銷量穩定成長，顯見FCEV在全球電動化車輛市場的重要性日趨提高。在台灣，政府同樣重視FCEV的發展，目前規劃於2023年提出氫能載具示範計畫和建置加氫站，以加速氫能運具推動。
和泰攜手聯華林德，專案引進TOYOTA MIRAI
和泰汽車身為國內汽車龍頭業者，持續致力於推廣淨零碳排，目前已正式導入BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-In Electric Vehicle)及HEV(Hybrid Electric Vehicle)等各式電動化車輛。為響應政府2050淨零排放策略，和泰汽車與國內工業氣體領導廠商－聯華林德合作，首度專案引進最新氫能電動車TOYOTA MIRAI，並展開試運行計畫。聯華林德規劃於今年在台南樹谷園區完成加氫站的建置，並於2024年年初正式展開試運行計劃。和泰汽車及聯華林德作為業界先鋒，將邁出FCEV在台灣的第一步，期許能協助政府完善相關的法令規範，為台灣淨零轉型貢獻一份心力。
首度亮相！MIRAI將在「台灣國際智慧移動展」展出
為讓民眾更加了解氫能科技與TOYOTA碳中和中長期戰略，和泰汽車將於4/12~4/15，於中華民國對外貿易發展協會主辦的「台灣國際智慧移動展」中，展出TOYOTA最新氫能科技的電動化車款MIRAI。展覽現場除了將有專人介紹MIRAI商品特點外，也獨家展出TOYOTA的氫能電池模組與儲氫瓶科技！欲搶先目睹MIRAI風采的民眾，千萬不可錯過！
展出日期
展出地點
展出時間
4/12(三)~4/15(六)
|台北南港展覽館1館4樓
（台北市南港區經貿二路 1 號）
和泰集團M0120攤位（近M區入口）
平日 09:00~17:00
假日 09:00~15:00