【車勢星聞】影音／《天道》王振復化身帥氣賽車手，陳珮騏愛開車享受駕馭樂趣

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三立最新復仇大戲《天道》賽車重頭戲也商借了「律倚自動車」的現役賽車Honda S2000、Toyota 86、Honda Civic FD2參與拍攝，媒體探班現場王振復化身帥氣賽車手穿上賽車服駕駛Honda S2000親上賽道，王振復回憶自己20年前曾參加過慈善賽車比賽，這次拍攝期間教練教他很多技巧，覺得把他帶回去20年前，至於是否考慮過重新接觸賽車運動？王振復笑說：「當然有想過，不過真正的賽車運動花費實在太高，暫時不會考慮！」；而王振復開賽車的帥氣模樣讓一旁的苗可麗直誇：「男生開車當然加分！在賽車場光聽到引擎聲音就好開心，覺得好有力量，看到下車的人又是王振復更加分！」笑說自願把財產都給他！興奮之情溢於言表。第一次和王振復合作就演母子，但王振復敬業的模樣讓她印象深刻，他很認真排戲沒有停，非常喜歡也很期待和他的合作；陳珮騏這次在劇中是標準的「犀利人妻」，她是王振復的妻子，表面是溫順的小媳婦，其實還有不為人知的一面，陳珮騏表示自己也很愛開車，享受開車的時間是他人生中很重要的事情。她表示她在當演員之前是模特兒，就曾在賽車場當過很久的賽車女郎，不過當年只有龍潭有賽車場，希望有機會也能夠嘗試其他賽道享受駕馭樂趣。